Fransa'da ilk kez Covid-19 nedeniyle bir doktor öldü: Emekli hekim salgın için göreve dönmüştü

Dünyayı sarsan yeni tip koronavirüs salgınında Fransa'da ilk kez Covid-19 tanısı konulan bir doktor hayatını kaybetti.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, ülkenin kuzeyindeki Lille'de bir hastanede tedavi edilen doktorun koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdiğini açıkladı. Veran kendisine ulaşan bilgiye göre, ülkede ilk kez bir doktorun Covid-19'dan öldüğünü belirtti.

Hayatını kaybeden Madaskar asıllı Jean-Jacques Razafindranazy'nin aslında 68 yaşında emekli bir hekim oldu öğrenildi.

Doktorun oğlu: Babam kendini feda etti

Fransız Le Parisien gazetesine konuşan doktorun oğlu, "Babam kendini feda etti. O zaten emekliydi ama çok zor şartlarda çalışan meslektaşlarına yardım etmek istedi ve hastaneye geri dönmüştü. Mesleğini çok seviyordu, doktorluk onun hayatıydı" diye konuştu.

Doktorun yakınları Fransa'daki şağlık imkanlarının salgına karşı yetersiz kaldığını belirterek bu durum karşısında üzgün ve kızgın olduklarını söyledi.

Mart ayı başında enfekte olan Razafindranazy'nin tam olarak nasıl hastalığa yakalandığı henüz bilinmiyor. Ancak Compiegne Hastanesinde, beraber çalıştığı doktorlar, Razafindranazy'nin ilk Covid-19 hastalarına baktığını dile getirdi.

Fransa'da toplam 562 kişi hayatını kaybetti

Fransa'da yeni Covid-19 salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 562'ye çıktı.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, virüs tespit edilenlerin sayısının 14 bin 459'a yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, virüsü taşıyanların arasında yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısının bin 525'e çıktığı kaydedildi.