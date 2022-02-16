Fransa'da Kapalı Alanlarda Maske Kullanma Zorunluluğu Mart Ortasında Kaldırılabilir

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, Kovid-19 salgının iyiye doğru gitmesi halinde kapalı alanlarda maske kullanma zorunluluğunun mart ortasında kaldırılabileceğini belirtti.

Veran, yaptığı açıklamada, salgının seyrinin ülke genelinde iyileştiğini ve böyle devam etmesi halinde birkaç hafta içinde beşinci dalganın sona erebileceğini söyledi.

Gerekli şartların oluşması durumunda mart ortasında Kovid-19 tedbirlerini yine gevşetebileceklerini ifade eden Veran, bunun için yoğun bakımlarda tedavi görenlerin sayısının 1000-1500'e düşmesi ve Kovid-19'a bağlı olmayan tedavilerin ve ameliyatların ertelenmemesi gerektiğini belirtti.

Veran, bu bağlamda mart ortasında kapalı alanlarda maske kullanma zorunluluğunun kaldırılabileceğini ve Kovid-19 aşı kartı uygulamasını hafifletebileceklerini kaydetti.

Fransa Halk Sağlığı Kurumu, dün 304 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüse bağlı toplam can kaybı sayısının 135 bin 579'a çıktığını duyurmuştu.

Ülkede son 24 saatte 142 bin 253 kişide virüse rastlanmıştı. Son 7 günde günlük ortalama vaka sayısı yaklaşık yüzde 45 düşmüştü.

Son bir haftada hastanelere tedavi altına alınanların sayısı yüzde 25,62, yoğun bakıma girenlerin sayısı yüzde 18,37 düşmüştü.