  • BIST 2.004,55
  • Altın 777.97329
  • Dolar 13.6682
  • Euro 15.5034
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKANorveç'te toplu Noel yemeğine katılan 120 kişide Omicron varyantına rastlandı

Fransa'da Kaşıkçı Cinayetine İlişkin İsim Karışıklığı

» »
Fransa'da Kaşıkçı Cinayetine İlişkin Yakalanan Kişinin Aranan Zanlı Olmadığı Belirtildi
Fransa'da Kaşıkçı Cinayetine İlişkin İsim Karışıklığı

Fransa'da geçtiğimiz gün Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin yakalanan kişinin aranan zanlı olmadığı ortaya çıktı.

Paris Savcısı Remy Heitz, yaptığı yazılı açıklamada, Kaşıkçı cinayetine ilişkin Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'nda dün gözaltına alınan 33 yaşındaki Halid Alotaibi'nin aranan zanlı olmadığını, sadece aranan şüpheliyle aynı ismi taşıdığının tespit edildiğini belirtti.

Heitz, Alotaibi'nin serbest bırakıldığı bilgisini paylaştı.

 

DÜN GÖZALTINA ALINMIŞTI

Geçtiğimiz gün Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesiyle bağlantılı bir şüphelinin, Fransa'nın başkenti Paris'te yakalandığı belirtilmişti. 

Fransız basınının, adli kaynaklara dayandırdığı haberlerde, Kaşıkçı cinayetiyle bağlantılı zanlının, Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'nda sınır polisi tarafından gözaltına alındığı kaydedilmişti. 

Haberlerde, 33 yaşındaki şüpheli Halid Alotaibi'nin, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitmek üzere uçağa binerken yakalandığı aktarılmıştı. 

NE OLMUŞTU?

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'a yönelik eleştirileriyle bilinen ve Washington Post gazetesinde köşe yazarlığı yapan Cemal Kaşıkçı'nın, 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürüldüğü ve cesedinin parçalandığı ortaya çıkmıştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Almanya'da Olaf Scholz Başbakan seçildi08 Aralık 2021 Çarşamba 12:56
  • İspanya'daki Los Escobazos Festivali'nde dev süpürgeler ateşe verildi08 Aralık 2021 Çarşamba 11:46
  • Biden-Putin Görüşmesi Başladı07 Aralık 2021 Salı 22:31
  • Alman Baba, Eşini Ve 3 Çocuğunu Öldürüp İntihar Etti07 Aralık 2021 Salı 21:39
  • Fransa’da Patlama: 3 Katlı Bina Çöktü07 Aralık 2021 Salı 15:31
  • Yunan Raporunda 'Türk Azınlık' Yine Yok Sayıldı07 Aralık 2021 Salı 15:13
  • ABD’nin ‘seyahat riski olan ülkeler’ listesinde Türkiye de var07 Aralık 2021 Salı 15:06
  • Avusturya’da aşısızlara uygulanan kısıtlama kalkmıyor07 Aralık 2021 Salı 14:47
  • Almanya'da koalisyon protokolü imzalandı07 Aralık 2021 Salı 14:26
  • Yunanistan'ın ölüme terk ettiği Kamerunlu göçmen AİHM'e başvurdu07 Aralık 2021 Salı 11:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti