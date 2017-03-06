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Fransa'da kayıp Troadec ailesinin akrabasından itiraf

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Fransa'da kayıp Troadec ailesinin akrabasından itiraf
Fransız basını Şubat ayı ortalarından bu yana bulunamayan dört kişilik Troadec ailesinin bir akrabaları tarafından öldürdüğünü yazdı.

Pascal Troadec'in, adı Hubert C olarak bildirilen eski kayınbiraderinin polise, aileyi külçe altınlar yüzünden çıkan bir tartışma sırasında öldürdüğünü itiraf ettiği bildiriliyor.

Le Parisien gazetesinin haberine göre, eski kayınbiraderin aynı ailenin dört mensubunu ağır bir cisimle başlarına vurarak öldürdüğü düşünülüyor.

Troadec'lerin evinde bu kişinin DNA'sının bulunduğu da kaydediliyor.

Haberlere göre cinayetleri itiraf eden Hubert C ile birlikte eski eşi ve öldürülen Pascal Troadec'in kız kardeşi de Brest'te gözaltına alındı.

Her ikisi de 50 yaşlarında olan Pascal ve eşi Brigitte Troadec ile oğulları Sebastien (21) ve Charlotte'u (18) 16 Şubat'tan bu yana gören olmamıştı.

Medyada yer alan haberlerde Hubert C'nin polise cesetlerin yerini gösterip göstermediğinin henüz bilinmediği de kaydediliyor.

Ailenin kaybolduğu anlaşıldığı anlaşılıp soruşturma ilk açıldığında eski kayınbirader 46 yaşındaki Hubert C'nin ifadesi alınmıştı.

Fakat çıkan haberlere göre o sırada Hubert C, Troadec'leri yıllardır görmediğini söylemişti.

Ne var ki Troadec'lerin evinde olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan çalışma sırasında lavaboya bırakılmış bir bardak ve daha sonra St Nazaire'de terkedilen Sebastien'in otomobilinde Hubert C'nin parmak izleri bulunduğu bildiriliyor.

Araçtan bir gün önce de Troadeclerin kızı Charlotte'a ait bir pantalon ve sosyal güvenlik kartı Brest yakınlarındaki bir ormanda koşuya çıkan birisi tarafından bulunup polise verilmişti.

Geçen hafta aile evinde yapılan incelemelerde karı koca Troadecler ile oğulları Sebastien'e ait kan izleri bulunmuş ancak Charlotte'un kanı bulunamamıştı.

Sebastien'in cep telefonu ve Brigitte'in saatindeki kan izlerini birisi temizlemeye çalışmış ama tam olarak temizleyememişti.

Olayda Hubert C'nin eski eşi ve Pascal'in kız kardeşi Lydie Troadec'in rolü olup olmadığı henüz açıklık kazanmış değil.

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