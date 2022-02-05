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Fransa’da Korkutan Görüntü: 100 Binden Fazla Ölü Mavi Mezgit Balığı Bulundu

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Fransa Denizcilik Bakanı Annick Girardin, görsellerin şok edici olduğunu ifade ederek olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.
Fransa’da Korkutan Görüntü: 100 Binden Fazla Ölü Mavi Mezgit Balığı Bulundu

Dünya denizleri ile canlılarını korumak için çalışmalar yapan ve kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşu Sea Shepherdın Fransa ofisi, ülkenin Atlantik Okyanusu kıyısında yaklaşık 3 bin metrekarelik bir alana yayılmış 100 binden fazla ölü mavi mezgit balığını görüntüledi.

Sea Shepherd Fransa yetkilileri dün yaptıkları açıklamada La Rochelle açıklarındaki Biscay Körfezi’nde şu anda yaşanmakta olan durum bu. Dünyanın en büyük ikinci trol balıkçı teknesi olan (Avustralya’da yasak) Margiris de dahil olmak üzere bölgede dört trol gemisi faaliyet gösteriyor ifadelerini kullandı.

World's 2nd largest trawler dumps 100,000 dead fish into Atlantic Ocean | CBC News

“ULUSAL MAKAMLARA SORUŞTURMA BAŞLATIYORUZ”

Avrupa Birliği Okyanus ve Balıkçılık Komisyonundan Virginijus Sinkeviius, komisyonun olaya hemen tepki vereceğini belirterek Olayla ilgili ayrıntılı bilgi ve kanıt elde etmek için balıkçılık bölgesinin ve geminin varsayılan bayrak devletinin ulusal makamlarına, soruşturma başlatıyoruz dedi.

ÖLÜ BALIKLAR GEMİNİN AVLANMA KOTASINDAN DÜŞÜLECEK

Pelajik Dondurucu-Trol Birliği açıklamasında Açıklığa kavuşturmak isteriz ki, 3 Şubat 2022 günü sabah saat 5.50 civarında, Margiris gemisinin ağının ucundaki yırtık nedeniyle bir miktar mavi mezgitin istemsiz olarak denize bırakıldı. AB hukuku uyarınca, olay ve kayıp miktarlar geminin seyir defterine kaydedilerek geminin bayrak devleti Litvanya yetkililerine bildirildi” denildi.

Açıklamada, denize yayılan ölü balıkların geminin avlanma kotasından düşüleceği vurgulandı.

100 binden fazla ölü mavi mezgit balığı şoke etti - Haberi Ara

TROLLE AVLANMA

Suyun dip kesiminde bulunan balık türlerini yüksek miktarlarda avlamak için trol ağıyla yapılan bir avlanma şeklidir. Trol avcılığı olarak adı geçen avlama yöntemi, trol ağı adı verilen büyük bir torba şeklinde bir ağın tekne ile çekilerek dip balıklarının avlanmasıdır.

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