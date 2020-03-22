Fransa'da koronavirüsle mücadele eden bir doktor hayatını kaybetti!

Fransa Sağlık Bakanı Oliver Veran, koronavirüsle mücadele kapsamında ilk kez bir doktorun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, Fransa’da koronavirüsün ilk sağlık çalışanı kurbanının acil doktoru 68 yaşındaki Jean Jacques Razafindranazy olduğunu belirtti.

Koronavirüs salgının sebebiyle ilk kez bir sağlık çalışanın hayatını kaybettiğini duyuran Oliver, koronavirüsün ciddiyetine dikkat çekerek gelecek günlerde vakaların artabileceğine yönelik uyarıda bulundu.

Bir televizyon programına bağlanarak virüsle mücadelede ön cephede olan sağlık çalışanlarını takdir eden Bakan Veran, onlara olan güveninin sonsuz olduğunu dile getirdi.

FRANSIZLAR DOKTORU KAHRAMAN İLAN ETTİ

Hayatını kaybeden doktorun, Paris’in güneyindeki Compiegne şehrindeki bir hastanede yoğun bakım uzmanı olduğu bildirildi. Koronavirüs teşhisi konulmasının ardından Lille Hastanesi’ne kaldırıldığı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ifade edildi. Ölümünün açıklanmasının ardından Fransızlar, doktor Razafindranazy’i kahraman ilan etti.

Veran, tıp dünyasında çalışanların ülke için çok büyük bir fedakarlık yaptığını vurguladı.

Öte yandan, 14 bin 459 vakanın bulunduğu ve 562 kişinin hayatını kaybettiği Fransa’da son verilere göre 345 sağlık çalışanına koronavirüs teşhisi konulduğu belirtildi.