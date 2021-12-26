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Fransa'da Kovid-19 Aşısı Zorunluluğu Ve Sağlık Ruhsatı Karşıtları Eylem Yaptı

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Fransa'da aylardır her cumartesi hükümetin aşı zorunluluğu ve sağlık ruhsatı uygulamasına karşı düzenlenen gösteriler, Noel gününde de devam etti.
Fransa'da Kovid-19 Aşısı Zorunluluğu Ve Sağlık Ruhsatı Karşıtları Eylem Yaptı

Sarı yeleklilerin çağrısıyla Paris'in 11. bölgesindeki Voltaire Bulvarı’nda toplanan yüzlerce eylemci, yağmurlu havada Saint-Pierre Meydanı’na yürüdü.

Çok sayıda sarı yeleklinin Noel Baba şapkası takarak katıldığı gösteride, Noel Baba'nın “İyi krizler” dileyerek resmedildiği pankart dikkat çekti.

Göstericiler, sık sık “Macron istemese de işçilerin onuru ve daha iyi bir dünya için buradayız", “Macron ve polisi bizimle savaşıyor fakat biz ülkeyi kurtarmaya kararlıyız” şeklinde sloganlar attı.

“Maaşımız sağlık ruhsatı için zorunlu olan Kovid-19 testlerine gidiyor”

60 yıldır Fransa’da yaşayan Fransız-Cezayirli Abdelkader Dahmani, sarı yeleklilerle 3 yıldır nerdeyse her cumartesi düzenlenen protestolara katıldığını söyleyerek sağlık ruhsatı ve ocak ayında yürürlüğe konacak aşı zorunluluğunu yaz aylarından bu yana protesto ettiklerini belirtti.

Dahmani, belirli sektörlerde çalışmak için gerekli sağlık ruhsatının geçerliliği için yapılması zorunlu olan Kovid-19 testlerinin sağlık sigortası tarafından karşılanmamasını ve bu testlerin geçerlilik süresinin 72 saatten 24 saate düşürülmesini "skandal" olarak nitelendirdi.

Bir testin 25 avroya mal olduğunu belirten Dahmani, “Bunun bir aylık masrafını hesaplayın. Maaşımız sağlık ruhsatı için zorunlu olan Kovid-19 testlerine gidiyor.” dedi.

Fransa'da sağlık ruhsatı uygulaması 9 Ağustos'ta yürürlüğe girdi. Buna göre, bölgeler arası yolculuklar, hastane, bakımevleri, alışveriş merkezleri hariç 50 kişiden fazla kapasiteli kapalı mekanlar, restoran, kafeterya, sinema salonları, müzeler ve eğlence parklarına giriş için sağlık ruhsatı gösterilmesi gerekiyor. Kovid-19 aşılarını tamamladığını belgeleyenler, son 24 saatte yapılmış negatif PCR testi sonucunu gösterenler ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileştiğini kanıtlayanlar geçerli sağlık ruhsatı alabiliyor.

Hükümetin Kovid-19 ile mücadele yasaları kapsamında ayrıca bakımevleri ve hastane çalışanları ile itfaiyecilere Kovid-19 aşı zorunluluğu getirildi.

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