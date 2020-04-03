Fransa'da, Kovid-19 Aşısının Afrika'da Denenmesini İsteyen Doktorlara Tepki

Fransa'da, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilecek aşı ve ilaçların Afrika'da denenmesi gerektiğini söyleyen 2 doktorun ifadeleri tepkiye neden oldu.

Fransa'da sağlık alanında araştırmalar yapan Ulusal Sağlık ve Tıbbi Araştırma Enstitüsü Genel Direktörü doktor Camille Locht ve Paris'teki Cochin Hastanesi Acil Servisi Şefi Prof. Dr. Jean-Paul Mira, LCI televizyonunda Kovid-19’a ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mira, verem hastalığında başvurulan BCG aşısının Kovid-19'a karşı etkili olup olmadığına ilişkin yapılan araştırmayla ilgili, "Eğer kışkırtıcı olabilirsem, ilk önce bu çalışmayı maskelerin, tedavilerin ve yoğun bakımların bulunmadığı Afrika'da test edemez miyiz?" dedi.

Mira, AIDS tedavisinde daha önce Afrika’da "hayat kadınları" üzerinde denemeler yapıldığını dile getirdi.

Locht ise Mira'nın bu önerisine karşılık, "Haklısınız. Afrika'da BCG ile ilgili bir çalışma yapmayı düşünüyoruz. Bir çalışma başlatacağız." ifadesini kullandı.

Doktorların bu açıklamaları sosyal medyada yoğun tepkilere neden oldu.

Eski Eğitim Bakanı Najat Vallaud-Belkacem, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu açıklamalar kabul edilemez. İçeriği de söylenme şekli de kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Vallaud-Belkacem, Görsel İşitsel Yüksek Konseyine bu konuda başvuru yapılması gerektiğini belirtti.

Gazeteci Sihame Assbague de "Sömürge bitmedi. Televizyon programına katılan 2 doktor insanların hayatları üzerinde hiyerarşi oluşturuyor. Bu ırkçılıktır. Onlar barbardır. Bu açıklamalar sömürgeciliğin devamıdır." ifadelerini kullandı.

DROGBA'DAN "AŞI" TEPKİSİ: "AFRİKA BİR TEST LABORATUVARI DEĞİLDİR"

Fildişi Sahilli eski futbolcu Didier Drogba, bir Fransız televizyonunda yer alan "yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının Afrika'da denenebileceği" yönündeki ifadelere tepki gösterdi.

Drogba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ifadelerin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "Afrika bir test laboratuvarı değildir. Bu alçaltıcı ve ırkçı ifadeleri şiddetle kınıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Afrikalıların kobay olarak görülmesinin "iğrenç" olduğunu belirten Drogba, Afrikalı liderlerin vatandaşlarını koruması gerektiğini kaydetti.

Drogba, "Dünya ekonomisine darbe vuran ve nüfusu kırıp geçiren bu çılgın virüsten kendimizi kurtaralım." ifadesini kullandı.

ETO'O VE DEMBA BA'DAN "AFRİKA'DA KOVİD-19 AŞI DENEMESİ YAPILMALI" DİYEN FRANSIZ DOKTORLARA TEPKİ

Afrikalı yıldız futbolcular Samuel Eto'o ve Demba Ba, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilecek aşı ve ilaçların Afrika'da denenmesi gerektiğini söyleyen iki Fransız doktora sert tepki gösterdi.

Senegal asıllı Demba Ba, Twitter hesabından, Fransa'da bir televizyon kanalında iki Fransız doktor arasında geçen diyaloğun videosunu "Beyazlar çok üstün olduklarına inandığı için ırkçılık ve hor görmenin olağan olduğu Batı'ya hoşgeldiniz." yorumuyla paylaştı.

Kamerunlu Eto'o da, Demba Ba'nın paylaşımına verdiği cevapta, doktorları eleştirdi.

Eto'o, "Afrika sizin oyun alanınız değil." ifadelerini kullandı.