Fransa'da Kovid-19 Nedeniyle 24 Saatte 541 Kişi Yaşamını Yitirdi

Fransa'da yeni tip koronavirüs salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 541 artarak 10 bin 869'a yükseldi.

Fransa Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ilişkin son bilgileri paylaştı.

Salomon, virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 3 bin 881 artışla 112 bin 950'ye ulaştığını belirtti.

Kovid-19 taşıyanlar arasında yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısının 7 bin 148'e ve iyileşen kişi sayısının 21 bin 254'e çıktığını aktaran Salomon, son 24 saatte hastanelerde 541 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 10 bin 869'a yükseldiğini kaydetti.

Salomon, yaşanan teknik bir sorundan dolayı son 24 saatte yaşlı bakımevlerinde yaşamını yitirenlerin ve vaka sayılarına ilişkin bilgi veremeyeceğini söyledi.

SERBEST DOLAŞIMIN SINIRILANDIRMA SÜRESİ YENİDEN UZATILDI

Öte yandan, Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, 15 Nisan'da sona ereceği açıklanan serbest dolaşımı zorunlu haller dışında sınırlandırma süresinin uzatıldığı belirtildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, pazartesi günü söz konusu sınırlandırmanın ne zamana kadar uzatılacağı ve Kovid-19'a ilişkin alınacak tedbirleri açıklayacağı kaydedildi.

Başbakan Edouard Philippe, 27 Mart'ta yaptığı açıklamada, 17 Mart'ta başlayan serbest dolaşımı sınırlandırma süresinin 15 Nisan'a kadar uzatıldığını bildirmişti.

Fransa'da alınan tedbirler kapsamında halk sadece işe gitmek, zaruri market ihtiyaçlarını karşılamak, acil durumlarda eczane veya hastaneye gitmek ve evin 1 kilometre etrafında tek başına 1 saat süreyle yürüyüş için sokağa çıkabiliyor.

İnsanların dışarı çıkarken İçişleri Bakanlığının sitesinden temin ettikleri ve mazeretlerini bildiren belgeyi yanlarında bulundurmaları ve kontrol durumunda polise göstermeleri gerekiyor. Bu kurala uymayanlara 150 avro ve 15 günde kuralı 2 kez ihlal edenlere 200 avro para cezası uygulanıyor, bir ayda 4 kez ihlal edenlere ise 3 bin 750 avro para cezası yanında 6 aya kadar hapis cezası veriliyor.

Fransa, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.

İŞSİZ KALANLARIN SAYISI 6,3 MİLYON

Bu arada, Fransa Çalışma Bakanı Muriel Penicaud, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle işsiz kalanların sayısının 6,3 milyona yükseldiğini belirtti. Penicaud, bunun devlete maliyetinin 19,6 milyar avro olduğunu kaydetti.

İşten çıkarılanlar brüt maaşının yüzde 70'ini devletten işsizlik maaşı olarak alacak.