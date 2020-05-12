  • BIST 98.371
  • Altın 384,926
  • Dolar 7,0235
  • Euro 7,6003
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKABilim insanlarından Kovid-19 için yeni komplikasyon uyarısı: Şizofreniye yol açabilir

Fransa'da Kovid-19 Nedeniyle Müslümanlar İçin Mezarlık Kalmadı

» »
Fransa'da Kovid-19 Nedeniyle Müslümanlar İçin Mezarlık Kalmadı
Fransa'da Kovid-19 Nedeniyle Müslümanlar İçin Mezarlık Kalmadı

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Müslümanlar için mezarlık kalmadığı belirtildi.

Müslümanların cenaze işlemlerine ilişkin çalışmalar yapan Tahara Derneği Başkanı ve hemşire Abdessamad Akrach, AA muhabirine yaptığı açıklamada, normal şartlarda Müslümanların cenazelerinin istekleri doğrultusunda yurt dışına nakledildiğini ancak şu an salgın nedeniyle bunun mümkün olmadığını söyledi.

Akrach, ülkedeki mezarlıklarda da Müslümanlar için ayrılan bölümlerde yer kalmadığını aktardı. Bu soruna ivedilikle çözüm bulunması gerektiğini kaydeden Akrach, "Mezarlık kalmadığı için yüzlerce cenaze buzdolaplarında veya morglarda bekliyor." dedi.

Akrach, Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan ülkelerle sınırların kapatılmasıyla durumun daha da kötüleştiğine dikkati çekerek, "Ülkelerin sınırlarını kapatması nedeniyle Türklerin dışındaki Müslümanların cenazeleri yurt dışına nakledilemiyor." ifadesini kullandı.

Fransa'da Müslümanların çatı kuruluşu Fransa İslam Konseyi (CFCM), bu konuda daha önce Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a çağrıda bulunmuştu.

CFCM verilerine göre ülkedeki 300 mezarlıkta Müslümanlar için ayrılan bölümde yaklaşık 100 mezar yeri bulunuyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avrupa’nın popülistleri koronadan çıkar peşinde10 Mayıs 2020 Pazar 14:03
  • Belçikalı seks işçileri korona önlemlerinin kendileri için de yumuşatılmasını istiyor09 Mayıs 2020 Cumartesi 15:36
  • Moskova'da Nazilere karşı kazanılan Zafer'in 75. yılı kutlanıyor09 Mayıs 2020 Cumartesi 10:27
  • Eski Fransa Cumhurbaşkanı Giscard d'Estaing hakkında cinsel taciz suçlaması09 Mayıs 2020 Cumartesi 08:43
  • İtalya'da son 24 saatte 243 kişi yeni tip koronavirüsten yaşamını yitirdi08 Mayıs 2020 Cuma 19:57
  • BM Genel Sekreteri Guterres: Covid-19 ayrım yapmıyor ama nefret ve yabancı düşmanlığı tsunamı gibi yayılmaya devam ediyor08 Mayıs 2020 Cuma 17:39
  • Fransa'da arıcılar son 40 yılın en iyi hasadına rağmen endişeli07 Mayıs 2020 Perşembe 21:08
  • AB'de tarihi ekonomik daralmada07 Mayıs 2020 Perşembe 13:20
  • Fransızlar yaklaşık 2 aylık karantina döneminde ortalama 2,5 kilo aldı06 Mayıs 2020 Çarşamba 21:25
  • İtalya’da, salgını fırsat bilen mafya devrede: Kimine nakit kimine gıda yardımı yapıyor06 Mayıs 2020 Çarşamba 18:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti