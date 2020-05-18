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Fransa'da Kovid-19 Nedeniyle Ölenler 28 Bini Geçti

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Fransa'da Kovid-19 Nedeniyle Ölenler 28 Bini Geçti
Fransa'da Kovid-19 Nedeniyle Ölenler 28 Bini Geçti

Fransa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 108'e çıktı.

Fransa Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı, son 24 saatte 490 artışla 216 bin 30'a ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 2 bin 87'si yoğun bakımda olmak üzere, 19 bin 361 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Yoğun bakımda bulunanların sayısı ise 39 gündür düşüyor.

İyileşen kişi sayısı 159 artarak 61 bin 213'e ulaştı. 

Salgın nedeniyle hastane ve yaşlı bakımevlerinde son 24 saatte 483 kişi yaşamını yitirdi, ölü sayısı hastanelerde 17 bin 466'ya, bakımevlerinde 10 bin 642'ye yükseldi. Böylece toplam can kaybı 28 bin 108'e çıktı.

Son 24 saatteki verilere göre, Fransa'da ölü sayısında düne kıyasla artış oldu.

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