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Fransa'da Kovid-19 Nedeniyle Ölenlerin Sayısı 20 Bin 796'ya Yükseldi

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Fransa'da Kovid-19 Nedeniyle Ölenlerin Sayısı 20 Bin 796'ya Yükseldi
Fransa'da Kovid-19 Nedeniyle Ölenlerin Sayısı 20 Bin 796'ya Yükseldi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bin 796'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, günlük basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 2 bin 667 artarak 181 bin 441'e ulaştığını söyledi.

Kovid-19 nedeniyle 5 bin 433'ü yoğun bakımda olmak üzere 30 bin 106 kişinin hastanelerde tedavi gördüğünü ifade eden Salomon, yoğun bakımda bulunanların sayısının son 13 gündür düşmeye devam ettiğini vurguladı.

Salomon, hastalığı atlatan kişi sayısının son 24 saatte 1772 artarak 39 bin 181'e çıktığını dile getirdi.

Salgın nedeniyle son 24 saatte hastanelerde ve yaşlı bakımevlerinde 531 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Salomon, ölü sayısının hastanelerde 12 bin 900'a, yaşlı bakımevlerinde 7 bin 896'ya yükseldiğini, böylece toplam can kaybının 20 bin 796 olduğunu kaydetti.

Salomon, can kayıplarının 32'sinin Fransa'nın deniz aşırı ülkelerinde yaşandığını belirtti.

Fransa, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 20 binin üzerinde olduğu 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.

11 MAYIS'TA 3,7 MİLYON KİŞİNİN KOVİD-19'A YAKALANMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

Öte yandan hastalıklar ve aşılar hakkında araştırmalar yapan Pasteur Enstitüsünün Fransa Halk Sağlığı Kurumu ile yaptığı araştırmaya göre, ülkede serbest dolaşımın sınırlandırılmasının sona ereceği 11 Mayıs'ta 3,7 milyon Fransızın Kovid-19'a yakalanacağı öngörülüyor.

Pasteur Enstitüsü yetkilisi Simon Cauchemez, yaptığı açıklamada, "Salgının ikinci dalgasını önlemek için halkın yüzde 70'inin Kovid-19'a karşı bağışıklık kazanması gerekiyor ancak şu an bu durumda değiliz." dedi.

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