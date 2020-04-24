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Fransa'da Kovid-19 Nedeniyle Ölenlerin Sayısı 22 Bine Yaklaştı

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Fransa'da Kovid-19 Nedeniyle Ölenlerin Sayısı 22 Bine Yaklaştı
Fransa'da Kovid-19 Nedeniyle Ölenlerin Sayısı 22 Bine Yaklaştı

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21 bin 856'ya yükseldi.

Fransa Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 1553 artışla 184 bin 821'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 5 bin 53'ü yoğun bakımda olmak üzere 29 bin 219 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte hastanelerde ve bakım evlerinde 516 kişi yaşamını yitirdi, ölü sayısı hastanelerde 13 bin 547'ye ve yaşlı bakım evlerinde 8 bin 309'a yükseldi. Böylece toplam can kaybı 21 bin 856 oldu.

Fransa, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 20 binin üzerinde olduğu 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.

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