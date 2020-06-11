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Fransa'da Kovid-19'dan Ölenlerin Sayısı 29 Bin 319'a Yükseldi

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Fransa'da Kovid-19'dan Ölenlerin Sayısı 29 Bin 319'a Yükseldi
Fransa'da Kovid-19'dan Ölenlerin Sayısı 29 Bin 319'a Yükseldi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 319'a çıktı.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 545 artışla 192 bin 541'i buldu.

Kovid-19 nedeniyle 933'ü yoğun bakımda olmak üzere 11 bin 678 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Yoğun bakımda bulunanların sayısı 63 gündür düşüyor.

İyileşenlerin sayısı 337 artarak 71 bin 832'ya yükseldi.

Salgın yüzünden son 24 saatte 23 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 29 bin 319 oldu.

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