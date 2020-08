Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 296'ya çıktı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 1039 artışla 219 bin 51'e yükseldi.

Son 24 saatte hastanelerde 2 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 30 bin 296'ya ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 388'i yoğun bakımda olmak üzere 5 bin 162 kişinin hastanede tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı 152 artarak 82 bin 318'e çıktı.

Ülkede yoğun bakımda bulunanların sayısı artmaya devam ediyor.

BİLİM KURULU'NDAN "İKİNCİ DALGA" UYARISI

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kurduğu Bilim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, ülkede salgının her an kontrol edilemeyecek duruma gelebileceği belirtildi.

Açıklamada, sonbaharda veya kışın salgında ikinci dalganın yaşanma ihtimalinin yüksek olduğu uyarısında bulunuldu.