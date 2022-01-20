  • BIST 2.014,94
  • Altın 786.49771
  • Dolar 13.3725
  • Euro 15.1556
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKADikkat! Varyantla Birlikte Belirtiler de Değişiyor

Fransa’da Kuş Gribi Nedeniyle 1 Milyon Kümes Hayvanı Daha İtlaf Edilecek

» »
Fransa’da kuş gribi salgınının yayılması nedeniyle 3 haftada 1 milyon kümes hayvanının daha itlaf edileceği duyuruldu.
Fransa’da Kuş Gribi Nedeniyle 1 Milyon Kümes Hayvanı Daha İtlaf Edilecek

Fransız basınındaki haberlere göre, ülkede 216 noktada kuş gribi belirlendi.

Tarım Bakanlığından yapılan açıklamada, kümes hayvanı çiftliklerinde tarama yapılacağı ve 3 haftada 1 milyon kanatlının daha itlaf edileceği belirtildi.

Kuş gribinin en çok ülkenin kaz ciğeri üretimiyle ünlü Landes bölgesinde görüldüğü ve itlafların çoğunun burada yapılacağı ifade edilen açıklamada, Gers bölgesinin batısı ile Pyrenees-Atlantiques bölgesindeki çiftliklerin de itlaf kapsamında olduğu aktarıldı.

Son uygulamayla ülkede yılbaşından bu yana itlaf edilen kümes hayvanı sayısı en az 2,5 milyona ulaşmış olacak.

Fransa'da kasım başında kuş gribi alarmı durumu yüksek seviyeye çıkartılmış, salgının yayılmasını önlemek için kümes hayvanları çiftlikleri karantinaya alınmıştı.

Kuş gribinin yayılmaması için çiftliklerin yüzde 95'inden fazlasının üzeri kapatılmıştı.

Ülkede geçen yıl kasımdan mayısa kadar devam eden kuş gribi salgınlarında 3,5 milyon kümes hayvanı itlaf edilmişti.

Salgın özellikle ülkenin güneybatısında, kaz ciğeri üretimiyle ünlü çiftlikleri etkilemişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ukrayna-Rusya krizi: Sınırda son durum ne, gerilim nasıl tırmandı?20 Ocak 2022 Perşembe 12:31
  • Peru'da petrol sızıntısı deniz canlılarını tehdit ediyor20 Ocak 2022 Perşembe 10:27
  • Merkel, BM Genel Sekreteri Guterres'in İş Teklifini Reddetti19 Ocak 2022 Çarşamba 17:13
  • AB "Sığınma Ajansı" Kurdu19 Ocak 2022 Çarşamba 16:56
  • El Salvador’un tartışmalı lideri Türkiye’ye geliyor19 Ocak 2022 Çarşamba 14:42
  • Avrupa’da Omicron hızla yayılıyor19 Ocak 2022 Çarşamba 14:19
  • Dünya Ralli Şampiyonası heyecanı başlıyor19 Ocak 2022 Çarşamba 12:19
  • Mahkemeden ilginç karar: Gece sifon çekmek hak ihlali19 Ocak 2022 Çarşamba 10:12
  • 77 kişiyi öldüren ırkçı Breivik'ten mahkemede Nazi selamı19 Ocak 2022 Çarşamba 02:45
  • Beyaz Saray: Rusya'nın Her An Ukrayna'ya Saldırabileceği Bir Aşamadayız19 Ocak 2022 Çarşamba 02:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti