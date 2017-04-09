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Fransa'da Le Pen'in seçim toplantısında kavga

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Fransa'da Le Pen'in seçim toplantısında kavga
Fransa'nın Korsika adasında, aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen'in seçim toplantısında kavga çıktığı belirtildi.

Corse Matin gazetesinin haberine göre, Ajaccio kentinde Le Pen'in toplantısını engellemek isteyen bağımsızlık yanlısı bir grup ile Ulusal Cephe taraftarları arasında çıkan kavgaya polis ve salondaki güvenlik görevlileri müdahale etti.

"Faşistleri istemiyoruz", "Ulusal Cephe dışarı" sloganları atarak tepkilerini dile getiren 50 kişilik grup, polisin göz yaşartıcı gazla müdahalesi sonrası salondan çıkarıldı.

Toplantıda konuşan Le Pen, Korsikalılara, kültürel kimliklerini açıklamaktan çekinmemeleri gerektiğini belirterek, "Ben Fransızım, hem de derinlemesine Fransız. Bu yüzden buraya Korsikalı olduğunuzu söylemekten korkmamanız gerektiğini söylemeye geldim." dedi.

Avrupa Birliği'nin (AB) yerel dilleri önemsemediğini vurgulayan Le Pen, "AB, köklü dilleri savunacağına Arapça gibi azınlıkların kullandığı dilleri kolluyor. Yani Arapçaya sahip çıkıyor, Korsikacaya değil." diye konuştu.

"Paroles de Corse" Kamuoyu Araştırma Şirketinin son anketine göre cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda Korsikalılarının yüzde 29'u Le Pen'e oy vermeyi düşünüyor.

Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu 23 Nisan'da gerçekleştirilecek. Bu turda hiçbir adayın yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması halinde 7 Mayıs'ta ikinci tur yapılacak.

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