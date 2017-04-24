Fransa'da Macron ve Le Pen cumhurbaşkanlığı için yarışacak

Fransa İçişleri Bakanlığının oy sayım sonuçlarına göre, cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda, siyasi merkezdeki Yürüyüş Hareketi'nin lideri Emmanuel Macron ile aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi'nin lideri Marine Le Pen ilk iki sırayı aldı.

Bakanlığın kesinleşmemiş verilerine göre, ülkede dün yapılan seçimde kullanılan oyların yüzde 97'si sayıldı.

Macron oyların yüzde 23,9'unu alarak seçimden birinci çıktı. Le Pen de yüzde 21,4'lük oy oranıyla ikinci oldu. Merkez sağdaki Cumhuriyetçiler Partisi'nin adayı François Fillon 19,9'la üçüncülüğü alırken, aşırı solcu aday Jean-Luc Melenchon'a seçmenlerin yüzde 19,6'sı destek verdi.

İktidardaki Sosyalist Parti'nin adayı Benoit Hamon'un oy oranı ise yüzde 6,3'te kaldı.

İlk turda ilk iki sırayı kazanan Macron ve Le Pen, 7 Mayıs'ta düzenlenecek ikinci tur oylamada yarışacaklar.

Macron, seçimin ilk turunda yarışan 11 adaydan çoğunun ikinci tur için desteğini aldı. İkinci tura ilişkin kamuoyu yoklamalarında da önde görünen Macron'un, oyların yüzde 62'sini alması öngörülüyor.

SANDIĞA GİTMEYENLERİN ORANI YÜZDE 21,8

İçişleri Bakanlığının sonuçlarına göre, toplam 46 milyon 891 bin 594 seçmenin bulunduğu ülkede sandığa gitmeyenlerin oranı yüzde 21,8 oldu.

Bakanlığın verilerine göre oyların yüzde 97'sinin sayılması sonucu 11 adayın aldığı oylar ve oyların yüzdelik olarak oranları şöyle:

- Emmanuel Macron: 8.528.585 - yüzde 23,86

- Marine Le Pen: 7.658.990 - yüzde 21,43

- François Fillon: 7.126.632 - yüzde 19,94

- Jean-Luc Melenchon: 7.011.856 - yüzde 19,62

- Benoit Hamon: 2.268.838 - yüzde 6,35

- Nicolas Dupont-Aignan: 1.689.686 - yüzde 4,73

- Jean Lassale: 433.996 - yüzde 1,21

- Philippe Poutou: 392.454 - yüzde 1,10

- François Asselineau: 329.951 - yüzde 0,92

- Nathalie Arthaud: 231.660 - yüzde 0,65

- Jacques Cheminade: 65.076 - yüzde 0,18.

Fransa'nın denizaşırı topraklarından gelecek oyların sayımının zaman alması dolayısıyla sayım işlemlerinin henüz yüzde yüze ulaşamadığı bildirildi.

İlk tur seçimin resmi sonuçlarının Anayasa Konseyi tarafından 26 Nisan Çarşamba yerel saatle 20.00'ye (TSİ 21.00) kadar açıklanması bekleniyor.

İkinci turda kazanan aday, 14 Mayıs'a kadar Cumhurbaşkanı François Hollande'dan görevi devralacak.