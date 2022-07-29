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Fransa’da Macron’la görüşen Suudi Prens Selman hakkında suç duyurusu

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Kaşıkçı cinayeti nedeniyle uluslararası tepkilerin hedefindeki Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüşmesi, ülkedeki insan hakları örgütlerinin büyük tepkisini çekti.
Fransa’da Macron’la görüşen Suudi Prens Selman hakkında suç duyurusu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün akşam insan hakları örgütlerinin tepkilerine rağmen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la bir araya geldi.

Muhalif Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2018'de İstanbul'daki Suudi Konsolosluğu'nda öldürülmesine onay vermekle suçlanan Prens Selman'ı Paris'teki Elysee Sarayı'nın girişinde karşılayan Macron, Suudi Prensi çalışma yemeğinde ağırladı.

Görüşme öncesinde üç insan hakları örgütü, Kaşıkçı cinayeti nedeniyle Prens Selman hakkında Paris'te suç duyurusunda bulundu. Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz de, dün Twitter hesabından paylaştığı Fransızca mesajda “Nişanlımın celladının Elysée'de törenle karşılanmasından dolayı öfkeliyim. Bu utanç verici” ifadelerini kullandı.

SATIN ALDIĞI ŞATODA KALDI

Öte yandan Prens Selman'ın Paris dışında, Kaşıkçı'nın kuzeni Emad Kaşıkçı tarafından 2011 yılında inşa edilen ve 2015'te satın aldığı 14. Louis Şatosu'nda kalması dikkat çekti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, geçen aralıkta Kaçıkçı cinayeti sonrasında Suudi Arabistan'ı ziyaret eden ilk Batılı lider olmuştu. Fransa Cumhurbaşkanlığı'ndan bir yetkili, Macron'ın görüşmede insan hakları konusunu da gündeme getirdiğini ifade etti.

Batılı ülkeler, Rusya'nın Ukrayna işgali sonrasında büyüyen enerji krizinin çözümü için Suudi Arabistan'la ilişkileri düzeltmeye çalışıyor. Macron da daha önce Suudi Arabistan'ın petrol üretimini artırmasını talep ettiklerini belirtmişti.

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