Fransa'da merkez sağ krizi derinleşiyor

Fransa'da muhafazakar cephenin cumhurbaşkanı adayı François Fillon'a geri çekilmesi yönünde baskı artarken, Fillon'a alternatif gösterilen Alain Juppe kesinlikle aday olmayacağını açıkladı.

Fransa'da merkez sağın cumhurbaşkanı adayı François Fillon'un hakkındaki yolsuzluk soruşturması ve anketlerdeki oy kaybı nedeniyle muhafazakarlar içinde çözüm arayışları bir darbe daha aldı. Fillon'un yerine aday olması için adı geçen Alain Juppe, cumhurbaşkanlığına aday olmayacağını açıkladı. Eski başbakanlardan Juppe, düzenlediği basın toplantısında 'Fillon'un çıkmazda olduğunu, ancak kendisinin de artık muhafazakarları arkasında birleştirebilecek durumda olmadığını' belirterek, "Benim için çok geç" dedi.

Fransa eski cumhurbaşkanı Nikolas Sarkozy, bugün cumhurbaşkanı adaylığından çekilmemekte direnen Fillon ve muhafazakarların kıdemli isimlerinden Alain Juppe'yi bir araya getirecek bir toplantı çağrısı yapmıştı.

Eski başbakanlardan François Fillon, eşini parlamentoda asistanlık görevi yapıyor gibi göstererek, çalışmadığı halde kamu kaynaklarından yüz binlerce euro maaş ödenmesini sağladığının ortaya çıkması sonucu eleştiri oklarının hedefi haline gelmiş, hakkında soruşturma açılmıştı. Fillon, geri çekilmesi yönündeki çağrılara ve anketlerde seçimi kaybediyor görünmesine rağmen adaylıktan çekilmeyi reddediyor.

Alain Juppe'nin, Fillon'un yerine cumhurbaşkanı adayı olması gündeme gelmiş, ancak muhafazakarlar arasında Sarkozy'yi destekleyen cephenin bu konuda çekincelerinin olduğu dile getirilmişti.

Hollande'dan 'Le Pen' uyarısı

Diğer yandan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 23 Nisan'da yapılacak ilk turu için aşırı sağcı Ulusal Cephe lideri Marine Le Pen'in şansı artıyor. Cumhurbaşkanı François Hollande pazartesi günü yaptığı açıklamada Le Pen'in seçimleri kazanabileceği uyarısı yaparak, bunu engellemek için elinden gelen herşeyi yapma vaadinde bulundu.

Anketlere göre Le Pen'in 7 Mayıs'ta planlanan ikinci tur seçimleri kazanma şansı bulunmasa da, Fillon ile ilgili skandalın ardından Le Pen'in oy oranını artırabileceği konuşuluyor.

Cumhurbaşkanı Hollande, aşırı sağın otuz yılı aşkın bir süredir anketlerde hiç bu kadar yükselmediğine işaret ederek, "Ancak Fransa pes etmeyecek. 23 Nisan ve 7 Mayıs'taki seçimlerin sadece Fransa'nın değil, Avrupa'nın da kaderini belirleyeceğinin bilincindeyiz" dedi.