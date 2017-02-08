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Fransa'da merkez sağın adayı Fillon'u zora sokacak iddia

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Fransa'da merkez sağın adayı Fillon'u zora sokacak iddia
Fransa'da merkez sağın cumhurbaşkanı adayı Fillon’un eşinin Meclisten 45 bin avro işsizlik tazminatı aldığı iddia edildi.

Fransa'da merkez sağın cumhurbaşkanı adayı François Fillon’un eşinin Meclisten 45 bin avro işsizlik tazminatı aldığı iddia edildi.

Le Canard Enchaine gazetesi, Fillon’un eşi Penelope Fillon’un, Meclisten toplam 45 bin avro işsizlik tazminatı aldığını yazdı. Gazete, Penelope Fillon’a 2002 yılında 5 ay süre için 16 bin avro, 2013 yılında ise 17 ay süre için 29 bin avro işsizlik tazminatı ödendiğini ileri sürdü.

Fillon ise bu haberin çıkmasının ardından yaptığı yazılı açıklamada, gazeteyi “yalan haber vermekle” suçladı. François Fillon, dün düzenlediği basın toplantısında, eşi ve çocuklarının Meclis ve Senatoda danışman sıfatıyla çalışmaları konusunda kendisine yöneltilen suçlamaları yanıtlamıştı.

Hakkındaki suçlamaların "siyasi suikast ve linç girişimine” dönüştüğünü savunan Fillon, “Ben ve ailem yasa dışı hiçbir şey yapmadık. Adaylıktan çekilmem söz konusu değil." ifadelerini kullanmıştı.

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