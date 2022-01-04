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Fransa’da Milletvekillerine Yönelik Ölüm Tehditleri Tansiyonu Yükseltti

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Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken siyasi ortamın iyice sertleştiği Fransa'da, tartışmalı aşı ruhsatı tasarısını görüşen milletvekillerinden bazılarına ölüm tehditleri gönderildi.
Fransa’da Milletvekillerine Yönelik Ölüm Tehditleri Tansiyonu Yükseltti

Fransa'da nisanda düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimi yaklaşırken, tartışmalı aşı ruhsatı tasarısı nedeniyle bazı milletvekillerinin ölüm tehdidi alması gerilimi artırdı.

Aşı karşıtı hareketin ülkede giderek radikalleşmesi endişelere yol açarken, 20'den fazla milletvekiline ölüm tehditleri gönderilmesi ve iktidar partisinden bir milletvekilinin evine yönelik kundaklama girişimi tansiyonu artırıyor.

Ulusal Meclis’te dün başlayan Covid-19 aşı ruhsatına ilişkin yasa tasarısı görüşmelerinse, hararetli tartışmalar ve muhalefetin engellemeleri sonucu durduğu belirtiliyor.

ADAYLARA ÇAĞRI

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Cumhuriyete Yürüyüşü Hareketi'nden Aurore Bergé, tüm cumhurbaşkanı adaylarının agresif söylemlerden uzak durması gerektiğini söyledi. Bergé, özellikle aşırı sağcı ve İslam karşıtı yazar Eric Zemmour'un adaylığını açıklamasının ardından seçim kampanyasının giderek sertleştiğini belirtti.

Macron'un partisinden milletvekili Yael Braun-Pivet, aldığı tehdit mesajında “Tasarıya karşı oy kullanmazsan Fransa parlamentoyu büyük bir kan gölü olarak hatırlayacak” ifadesinin yer aldığını söyledi.

Hükümet tehditlerle ilgili inceleme başlatırken, cumhurbaşkanlığı kampanyası süresince gerilimin daha da artmasından endişe ediliyor.

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