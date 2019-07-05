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Fransa'da 'nefret içerikli' paylaşımlar internetten 24 saatte kaldırılacak

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Fransa parlamentosu internetteki nefret içerikli paylaşımların 24 saat içerisinde kaldırılmasını ön gören yasa tasarısını kabul etti.
Fransa'da 'nefret içerikli' paylaşımlar internetten 24 saatte kaldırılacak

Fransa parlamentosu çevrimiçi platformlarda yer alan ve ırkçı söylemler, Yahudi düşmanlığı, cinsel ayrımcılık gibi nefret içerikli paylaşımların 24 saat içerisinde kaldırılmasını ön gören yasa tasarısını kabul etti.

 

Parlamentoda yapılan oylamada sunulan yasa tasarısı 6 ‘hayır’ oyuna karşı, 31 ‘evet’ oyuyla kabul edilirken 4 milletvekili de çekimser oy kullandı. 

Söz konusu yasanın hayata geçmesi halinde kararı uygulamayan platformların 1.25 milyon euro para cezasına çarptırılması bekleniyor.

Tasarı yürürlüğe girmeden önce Senato tarafından oylanacak. Son oylamanın ise önümüzdeki Salı günü gerçekleşmesi bekleniyor.

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