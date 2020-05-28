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Fransa'da Nisan ayındaki işsiz sayısı 850 bine yaklaştı

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Fransa'da Nisan ayındaki işsiz sayısı 850 bine yaklaştı
Fransa'da Nisan ayındaki işsiz sayısı 850 bine yaklaştı

Koronavirüs salgını nedeniyle işlerini kaybedenlerin sayısı artıyor.

ABD’de son sekiz haftada 30 milyondan fazla kişi işsiz kaldı.

Fransa’da Nisan ayında işlerini kaybedenlerin sayısı 850 bine yaklaştı. Ülkedeki toplam işsiz sayısı da 4.5 milyonu geçti.

Hükümete bağlı iş kurumu Pole, bu rakamların 1996 yılından bu yana görülen en yüksek işsizlik rakamları olduğunu söyledi.

Ülkede tüm Nisan ayı boyunca karantina uygulandı. Yetkililer, Nisan’da işsiz olarak kayda geçenlerin dörtte üçüne yakınının daha önce de işsizlik maaşı alanlardan oluştuğunu ifade ediyor.

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