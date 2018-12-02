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Fransa’da olağanüstü hal seçeneği gündemde

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Fransa’da “Sarı Yeleklilerin” eylemlerinde çıkan olaylar nedeniyle hükümet olağanüstü hâl seçeneğini inceliyor. Paris’te dün düzenlenen gösterilerde 133 kişinin yaralandığı, 412 kişinin de gözaltına alındığı açıklandı.
Fransa’da olağanüstü hal seçeneği gündemde

Fransa'da akaryakıt fiyatlarına zammı protesto için “Sarı Yeleklilerin” düzenlediği gösteriler nedeniyle, hükümet olağanüstü hâl ilân edilmesi seçeneğini gözden geçiriyor. Fransız hükümet sözcüsü, yeni olayların önlenmesi için her türlü seçeneğin incelendiğini açıkladı. Hükümet sözcüsü, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Başbakan Edouard Philippe ve İçişleri Bakanı Christophe Castener’in uygun tedbirleri görüşmek üzere Pazar günü biraraya geleceğini belirtti. Sözcü, barışçı göstericilere de görüşme çağrısında bulunulduğunu ifade etti.

 

Frankreich Gelbwesten-Protest in Paris (Reuters/S. Mahe)

133 yaralı, 412 gözaltı

Araçlarda bulundurulması zorunlu olan reflektörlü sarı yelekleri giyerek eylem yaptıkları için "Sarı Yelekliler” olarak adlandırılan göstericilerin Cumartesi günü başkent Paris'te düzenlediği eylemde 133 kişinin yaralandığı açıklandı. Paris emniyet yetkililerinin yaptığı açıklamada, yaralananların 23’ünün güvenlik görevlisi olduğu belirtildi. Olaylar sonucu 412 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 378'inin hâlâ gözaltında bulunduğu kaydedildi.

Akaryakıt fiyatlarının artırılmasının yanı sıra Cumhurbaşkanı Macron'un protesto edildiği gösteride olaylar çıkmıştı. Polis tarafından oluşturulan güvenlik barikatını aşmak isteyen, araçları ateşe veren ve polise cam kırıkları fırlatan göstericilere polis müdahale ederek, göz yaşartıcı bomba ve tazyikli su sıkmıştı. Gösteriler sırasında yaklaşık 5 bin polis memuru görev yapmıştı.

Sarı Yelekliler, üç haftadır Cumartesi günleri eylem yapıyor. İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre, dün yapılan gösteriye yaklaşık 75 bin kişinin katıldığı tahmin ediliyor. Sarı Yelekliler, akaryakıt fiyatlarına zam yapılmasının yanı sıra vergi indirimi ve asgari ücret ile emekli maaşlarını artırılmasını talep ediyor.

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