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Fransa’da olaylı 1 Mayıs kutlaması

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Fransa'nın başkenti Paris'te sivil toplum kuruluşları ve sendikalar liderliğinde binlerce kişinin katıldığı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlamalarında çıkan olaylarda 54 kişi gözaltına alındığı, 8 polisin ise yaralandığı bildirildi.
Fransa’da olaylı 1 Mayıs kutlaması

Fransa'nın Başkenti Paris'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlamak için sivil toplum kuruluşları ve sendikalar önderliğinde binlerce kişi sokağa inmiş, barışçıl başlayan gösterilerde, siyah kıyafetler giyen ve aralarında terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin de olduğu aşırılık yanlısı anarşist grup “Kara Blok” üyeleri polise taş ve şişe ile saldırmıştı.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, kutlamaların çoğunun barışçıl olduğunu ancak polisin yangını söndürmeye çalışan bir itfaiyeciye saldıran bir kadın da dahil olmak üzere Paris'te 54 kişiyi gözaltına aldığını aktardı. Darmanin ayrıca, çıkan olaylarda 8 polisinde yaralandığını ifade etti.

 

116 BİNDEN FAZLA KİŞİ KATILDI

Göstericiler, geçtiğimiz günlerde ikinci dönem için seçilen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik yaşını yükseltme planını protesto ederken, Paris dışında Lille, Nantes, Toulouse ve Marsilya gibi diğer şehirlerde de yaklaşık 250 miting düzenlendi. İçişleri Bakanlığı, 24 bini başkentte olmak üzere toplam 116 bin 500 kişinin gösterilere katıldığını açıkladı.

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