Fransa’da orman yangını: 620 hektarlık alan kül oldu

Fransa’nın güneyinde Gard bölgesindeki ormanlık alanda dün başlayan yangın sürüyor. Şu ana kadar 620 hektarlık alan küle dönerken, söndürme uçakları, helikopterler ve yaklaşık 700 itfaiyeciyle yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Yangının bazı noktalarının “erişilemez” olduğu belirtilirken, Gard Valiliği bazı bölgeler için kırmızı alarm verdi. Bordezac ve Besseges komünlerindeki küçük yerleşim yerlerinde yaşayanlar evlerinden tahliye edildi.

İtfaiye teşkilatı, şiddetli rüzgarın alevleri körüklemesi nedeniyle binlerce hektarlık ormanlık alanın tehdit altında olduğunu aktardı.