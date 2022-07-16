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Fransa’da orman yangını yayılıyor! On binlerce kişi tahliye edildi

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Fransa’nın güneybatısındaki Gironde bölgesinde devam eden orman yangınlarının 10 bin hektarlık bir alana yayıldığı açıklandı. Yangın nedeniyle on binlerce kişinin tahliye edildiği belirtildi.
Fransa’da orman yangını yayılıyor! On binlerce kişi tahliye edildi

Fransa'nın Gironde bölgesinde sıcak hava dalgasının yol açtığı orman yangınları geçtiğimiz çarşamba gününden bugüne devam ediyor.

Fransa'nın güneybatısındaki Gironde bölgesinin yetkilileri, yangının 10 bin hektarlık bir alana yayıldığını belirtirken, bu sabah 12 bin 200'den fazla kişinin bölgeden tahliye edildiğini ifade etti.

ORMANLARA GİRİŞ YASAKLANDI

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, binden fazla itfaiyecinin yangını kontrol altına almak için çalıştığı belirtilerek, “Yangın nedeniyle halkın ormanlık alanlara girişleri geçici olarak yasaklanmıştır” denildi.

Gironde bölgesine bağlı Langon kasabasının Vali Yardımcısı Vincent Ferrier konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kontrol altına alınmadığı takdirde yayılmaya devam edecek bir yangınla mücadele ediyoruz” dedi.

DÜN 7 BİN 300 HEKTARLIK ALANIN KÜLE DÖNDÜ

Öte yandan Gironde bölgesinde yer alan Landiras kasabasında 6 bin 500 hektarlık ormanlık alanın küle döndüğü ve 2 bin 200 kişinin bölgeden tahliye edildiği ifade edildi.

Gironde bölgesinde geçtiğimiz çarşamba gününden bu yana devam eden orman yangınlarında, dün 7 bin 300 hektarlık alanın küle döndüğü açıklanmıştı.

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