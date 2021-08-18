  • BIST 1.460,060
  • Altın 487,42
  • Dolar 8,4780
  • Euro 9,9150
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAPazarcılar Birliği Asya Bebeğin Tedavisi İçin Bağışta Bulundu

Fransa’da orman yangınları: Birçok yol kapatılıp 7 bin kişi tahliye edildi

» »
Fransa'nın güneyinde birçok bölgede yaşanan orman yangınları nedeniyle 10'dan fazla yol kapatılıp 7 bin kişi tahliye edildi. Kara ve hava müdahalesiyle yangın çalışması devam ederken 5 itfaiye erinin yaralandığı açıklandı.
Fransa’da orman yangınları: Birçok yol kapatılıp 7 bin kişi tahliye edildi

Fransa’nın güneyinde birçok bölgede Pazartesi günü başlayan yangınlara karadan ve havadan müdahale devam ediyor. Yangının yoğunluk gösterdiği Var bölgesindeki yangın Saint Tropez sahilinden gözlenirken dumanlar ve aktif çalışan yangın söndürme uçakları vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Yangın başladığından bu yana bölgeden 7 bin kişi tahliye edilirken, 10’dan fazla otoyol acil durum hariç kullanıma kapatıldı.

Yaklaşık 900 itfaiye erinin müdahale ettiği yangında 6 bin 700 hektarı alan küle döndü. Yangınların etkin olduğu bölgelerden olan Aude bölgesi valiliğinden yapılan açıklamaya göre 5 itfaiye eri yangın söndürme çalışmaları sırasında yaralandı.

Yolları kontrol etmek üzere toplam 120 jandarma eri görev alırken, 11 Canadair uçağı, 3 helikopter, ve 2 Dash yangın uçağı toplam 400 yangın söndürme seferi gerçekleştirdi.

Öte yandan Var bölgesinde Bormes-les-Mimosas kentinin kurtuluşunun anma törenine katılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaptığı açıklamada “Ateş bize topraklarımızın, manzaralarımızın, günlük hayatımızı oluşturan pastoral yerlerin kırılganlığını ve tutuştuklarında cehennem olabileceğini hatırlatıyor.” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Berlin Duvarı’nın inşasının 60. yıl dönümünde anma töreni14 Ağustos 2021 Cumartesi 11:36
  • ABD: Geçtiğimiz Temmuz ayı, dünya genelinde şimdiye kadarki en sıcak ay14 Ağustos 2021 Cumartesi 10:23
  • Avrupalı gençler ortalama 26.4 yaşında evden ayrılıyor13 Ağustos 2021 Cuma 20:32
  • Nüfusun yüzde 70’i aşılandı ama vakalar artıyor12 Ağustos 2021 Perşembe 12:48
  • Almanya’dan uyarı: Şeriat gelirse para göndermeyiz12 Ağustos 2021 Perşembe 11:23
  • Korkutucu seviyeye geldi: Hava sıcaklığı 48.8 dereceye çıktı12 Ağustos 2021 Perşembe 11:20
  • Almanya'da binlerce kişiye aşı yerine tuzlu su11 Ağustos 2021 Çarşamba 22:07
  • Polonya’da siyasi kriz11 Ağustos 2021 Çarşamba 12:01
  • AB üyesi 6 ülkeden Brüksel'e ortak mektup: İltica başvurusu reddedilen Afganistan vatandaşlarını geri göndermek istiyoruz10 Ağustos 2021 Salı 14:38
  • Çin ve Litvanya arasında Tayvan krizi: Elçinizi geri çekin10 Ağustos 2021 Salı 11:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti