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Fransa’da parlamenterlerden Türkiye’nin Suriye operasyonuna karşı bildiri

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Fransa'da 102 parlamenter, yayınladıkları “Erdoğan’ın savaş çılgınlığına karşı çıkılmalı” başlıklı ortak bildiriyle Türkiye’nin Suriye'nin kuzeyine düzenleyeceği olası operasyonuna karşı çıkılması çağrısında bulundu.
Fransa’da parlamenterlerden Türkiye’nin Suriye operasyonuna karşı bildiri

Fransa'da 102 Parlamento üyesi, ortak bir bildiri yayınlayarak Türkiye'nin Suriye’nin kuzeyindeki olası operasyonuna karşı olduklarını duyurdu.

Senatör Laurence Cohen'in girişimiyle farklı siyasi gruplardan 102 parlamenter, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığı bildiriye, “Erdoğan'ın savaş çılgınlığına karşı çıkılmalı” başlığı atıldı.

Fransız parlamenterler tarafından kaleme alınan bildiride, Türk hükümetinin, “Ukrayna savaşı ile NATO’da merkez rolünü oynama stütüsünden faydalanarak Suriye’nin kuzeyindeki saldırıları yoğunlaştırmak için Atlantik İttifakı’nın onayını elde etmeye çalıştığını” öne sürüldü.

Erdoğan, güney sınırları boyunca 30 km derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak istediklerini duyurmuş ve Suriye’nin kuzeyine yeni operasyon sinyali vermişti. Ancak operasyona şu ana kadar ABD, Rusya ve İran, bölgeyi istikrarsızlaştıracağı gerekçesiyle karşı çıktı.

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