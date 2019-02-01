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Fransa'da plastik merminin yasaklanması talebi

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Fransa'daki gösteriler sırasında ağır yaralanmalara yol açan plastik mermilerin yasaklanması talep ediliyor. Sarı Yelekliler hareketinin protesto eylemlerine başlamasından bu yana 9 bin 200 plastik mermi kullanıldı.
Fransa'da plastik merminin yasaklanması talebi

Fransa'da göstericilere yapılan polis müdahalesi sırasında plastik mermi kullanılması eleştiriliyor. Fransız insan hakları örgütü LDH ve CGT sendikası plastik merminin yasaklanması için Devlet Konseyi'ne başvurdu. Sarı Yeleklilerin eylemleri sırasında kullanılan plastik mermiler ağır yaralanmalara sebebiyet vermişti. Son kararı Devlet Konseyi adındaki yüksek idari mahkeme verecek.

Nöbetçi polis birimleri tarafından kullanılan ve sert lastik karışımından oluşan mermiler dürbünlü tüfekle sıkılıyor. Hızı saatte 300 kilometreyi bulan mermiler 50 metre mesafeye kadar etkili oluyor.

Plastik mermiler güvenlik birimleri tarafından savunmada kullanılıyor ve taşkınlık yapan göstericilerin gövde ve bacaklarına sıkılıyor. Fransa İçişleri Bakanlığı Sarı Yelekliler hareketinin protesto eylemlerine başlamasından bu yana 9 bin 200 lastik mermi kullanıldığını açıkladı.

Bakanlık 111 yaralanmaya yol açan plastik mermilerin amaca uygun kullanılmadığı şüphesiyle güvenlik görevlileri hakkında soruşturma başlattı. Bordeux şehrindeki olaylar sırasında başına plastik mermi isabet eden bir gösterici hakkında doktorlar suni komaya sokulmuştu. Göstericiler arasında gözünden isabet alan ve görme duyusunu kısmen kaybeden göstericiler de olmuştu.

İçişleri Bakanlığı dört göstericinin gözünden yaralandığını açıklarken, en az 20 kişinin gözüne plastik mermi isabet ettiğini iddia eden aktivistler polisin bu silahı amaç dışı kullandığını kanıtlamak amacıyla çektikleri film ve resimleri yayınladılar.

Hükümet karşı çıkıyor 

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner plastik merminin yasaklanmasına karşı çıkıyor ve "bu silah olmasa Sarı Yeleklilerin gösterilerinde daha fazla insan yaralanırdı" dedi. Bakan eleştiriler üzerine operasyonları kaydetmek üzere polisin kamerayla donatılacağını açıkladı.

Plastik mermi Almanya'da sadece Saksonya ve Hessen eyaletlerinin özel harekât birimlerince kullanılıyor. Hamburg'daki G20 zirvesi sırasında bir Saksonya özel harekât mensubunun plastik mermi kullanması tepkilere yol açmıştı.

(DW)

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