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Fransa'da polis şiddetine tepkiler sürüyor

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Fransa'da polis şiddetine tepkiler sürüyor
Fransa'da polisin bir gence cinsel saldırıda bulunmasının ardından 4 Şubat'ta polis şiddetini protesto etmek için başkent Paris ve banliyölerinde başlayan gösteriler sürüyor.

POLİS ŞİDDETİ BU KEZ PARİS'İN YAKIN BANLİYÖSÜ BOBİGNY'DE PROTESTO EDİLDİ

 Fransa'da polisin bir gence cinsel saldırıda bulunmasının ardından 4 Şubat'ta polis şiddetini protesto etmek için başkent Paris ve banliyölerinde başlayan gösteriler sürüyor.

Paris'teki gösterilerin yoğunlaştığı yakın banliyölerden Bobigny'de adliye binası önünde toplanan çok sayıda kişi, polisi ve adalet sistemini protesto etti.

Öfkeli gençlerin polisi taşlaması üzerine güvenlik güçleri kalabalığı göz yaşartıcı gaz sıkarak dağıttı.

Paris'in kuzey banliyölerinden Aulnay-sous-Bois'da polisin kimlik kontrolü sırasında bir kişiye cinsel saldırıda bulunması, başkent ve banliyölerinde son iki haftadır protestolara neden oluyor.

İçişleri Bakanlığı resmi verilerine göre, 4-7 Şubat tarihlerinde yaşanan gösterilerde 245 kişi sorgulandı. Bu kişilerden 236'sı "kamu düzenini bozmak", "güvenlik güçlerine mukavemet ve saldırı" ve "kamu malına ve özel mülkiyete zarar vermek" suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlardan 48'i mahkemeye sevk edildi ve bunlardan 14'ü bir yıla kadar hapis cezalarına çarptırıldı.

Gösteriler, polisin 2 Şubat'taki kimlik kontrolü sırasında Theo isimli 22 yaşındaki gencin Paris'in banliyölerinden Aulnay-sous-Bois'da yaşadığı cinsel saldırı sonrası başlamıştı.

Theo'nun 60 gün iş göremez raporu aldığı saldırıya ilişkin açığa alınan 4 polisten biri hakkında "cinsel saldırı", diğerleri hakkında ise "kasten şiddet uygulamak" suçundan soruşturma başlatılmıştı.

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