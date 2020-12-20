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Fransa’da protesto için toplanan sığınmacılara, Sarı Yelekler'den destek

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Fransa’da 18 Aralık Dünya Göçmenler Günü nedeniyle ülke genelinde kaçak işçiler için gösteriler düzenlendi. Başkent Paris’te düzenlenen gösteride yürüyen göstericilere Sarı Yelekler'den destek geldi.
Fransa’da protesto için toplanan sığınmacılara, Sarı Yelekler'den destek

Fransa’da 18 Aralık Dünya Göçmenler Günü nedeniyle ülke genelinde gösteriler düzenlendi. Kaçak sığınmacılara destek vermek adına yapılan gösterilere, sivil toplum kuruluşları, dernekler ve birçok Parisli destek verdi.

Fransa’da oturma ve çalışma izni olmayan tüm sığınmacıların sesini duyurabilmek amacıyla başkent Paris’te toplanan göstericiler, Fransa Anayasa Konseyi binası önünde toplanarak göç sırasında hayatını kaybeden sığınmacıların anısına yürüyüş düzenledi.

Fransa polisi tarafından geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşen yürüyüşte, göstericilere Sarı Yelekliler'den de destek geldi. Gösterilere katılan sivil toplum kuruluşları, çalışma ve oturma izni olan yabancılara seçme ve seçilme hakkı verilmesi yönünde taleplerde bulunurken, yürüyüşte “Korona virüs (Covid-19) günlerinde çalışan biziz. Oturma ve çalışma izni olmayan yabancılar tehlikede” şeklinde sloganlar atan göstericilere çevredeki halktan da destek geldi. Paris’te düzenlenen göster sırasında yer yer polis ile göstericiler arasında gerginlik yaşamasına rağmen gösteri olaysız sona erdi.

Öte yandan Fransa’nın diğer kentlerinde gerçekleşen gösterilerde yüzbinlerce sığınmacılar için oturma ve çalışma izni verilmesi istendi.

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