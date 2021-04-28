  • BIST 1.392
  • Altın 467,146
  • Dolar 8,2188
  • Euro 9,9152
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAGörevde olan Bakanlar Kurulu dava ediliyor

Fransa'da Renault çalışanları yöneticileri rehin aldı

» »
Fransa'nın kuzey batısındaki Morbihan bölgesinde otomotiv devi Renault Group'a ait bir fabrikada çalışanlar, fabrikayı ablukaya alarak yöneticileri alıkoydu.
Fransa'da Renault çalışanları yöneticileri rehin aldı

Fransa'nın kuzey batısındaki Morbihan bölgesinde otomotiv devi Renault Group'a ait bir fabrikada çalışanlar, fabrikayı ablukaya alarak yöneticileri alıkoydu.

En büyük hissesi devlete ait Renault şirketi, Morbihan bölgesine bağlı Caudan kentindeki Fonderie de Bretagne fabrikasını satma kararı aldı.

Yaklaşık 350 çalışan ve aileleri, fabrikanın satılmasıyla işlerinden olacakları gerekçesiyle karara karşı çıkarak, sabahtan itibaren fabrika giriş ve çıkışlarını kapattı.

Fabrika yöneticileri rehin alındı

İşçiler fabrika yöneticilerini rehin aldı. Genel İş Konfederasyonu (CGT) işçi sendikasının temsilcilerinden Mael Le Goff, taleplerin karşılanana kadar kimseyi serbest bırakmayacaklarını belirtti.

Renault'dan yapılan açıklamada, çalışanların eylemi ve 7 yöneticinin alıkonulması kınandı.

Fabrikaya yönelik ablukanın bir an önce kaldırılması, rehin tutulan yöneticilerin serbest bırakılması çağrısı yapılan açıklamada, çalışmaya devam etmesi ve çalışanların işlerini kaybetmemesi için fabrikayı satın alacak müşteri arayışının sürdüğü kaydedildi.

Şirket, mart ayı sonlarına doğru, tasarruf planının bir parçası olarak satma kararını duyurmuştu.

Ekonomi, Çalışma ve Sanayi bakanlıkları ile şirket temsilcilerinin dün yaptığı toplantıda, çalışanların işlerinin korunması için kurtarma fonu oluşturulacağı bildirildi. Fabrika çalışanları, bu fonun çalışanları yeniden sınıflandırarak işlerinden atmayı planladığını savunuyor.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Paris, taraflara Cenevre’de kendilerine verilen fırsatı değerlendirmeleri çağrısında bulundu26 Nisan 2021 Pazartesi 21:44
  • İtalya'da binlerce cenaze aylardır gömülemiyor, tabutlar depolarda tutuluyor26 Nisan 2021 Pazartesi 16:40
  • Fransa'da provokasyon! Ermeni bir grup Türk ailesine saldırdı26 Nisan 2021 Pazartesi 08:40
  • AB: Temmuzda yetişkin nüfusun yüzde 70’ini aşılamış olacağız24 Nisan 2021 Cumartesi 12:40
  • Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Yakında Erdoğan ile görüşeceğim, Dendias'ın Ankara'daki yanıtları hatasızdı23 Nisan 2021 Cuma 20:36
  • AB, BioNTech'ten 1,8 milyar ilave doz aşı alıyor23 Nisan 2021 Cuma 16:55
  • Parisliler restoranda yemek yeme özlemini eve gelen özel şefle gideriyor21 Nisan 2021 Çarşamba 22:02
  • Putin: Rusya'ya karşı kışkırtıcı eylem düzenleyenler, buna hiç olmadıkları kadar pişman olacaklar21 Nisan 2021 Çarşamba 18:00
  • Rusya 2025'te Kendi Uzay İstasyonunu Kurmayı Hedefliyor21 Nisan 2021 Çarşamba 14:10
  • Avrupa'daki Organize Suç Örgütlerine Operasyon: 228 Gözaltı21 Nisan 2021 Çarşamba 13:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti