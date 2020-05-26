Fransa'da sağlık çalışanlarının maaşlarına 'önemli miktarda zam' yapılacak

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, sağlık çalışanlarının maaşlarına yakın zamanda önemli miktarda zam yapacaklarını açıkladı.
Doktorlar ve hemşirelerle başlayan maaş görüşmelerinin Temmuz ayında neticelenmesi bekleniyor.
Fransa'da sağlık çalışanları düşük maaşlar ve yetersiz personel nedeniyle uzun süredir şikayetlerini dile getiriyordu.
Sağlık çalışanları sektöre ayrılan ödeneğin artırılması talebiyle eçen yıllarda greve de gitmişti.
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