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Fransa’da sağlık ve sosyal hizmet sektörü greve gitti

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Fransa'da sağlık ve sosyal hizmet sektörü çalışanları, personel ve finansman eksikliğini protesto etme amacıyla ve ücretlere zam talebiyle ülke genelinde greve gitti.
Fransa’da sağlık ve sosyal hizmet sektörü greve gitti

Fransa’nın en büyük işçi konfederasyonu CGT’nin çağrısıyla greve giden sağlık, sosyal ve sosyo-medikal sektörleri çalışanları, ülke genelinde farklı kentlerde gösteriler düzenledi.

Başkent Paris’te Belediye’nin önüne yakın alanda yüzlerce gösterici toplandı.

Çalışma koşullarının kötüleşmesine, sektörlerindeki personel ve finansman eksikliğine dikkati çeken göstericiler, bu konuda iyileştirici adımlar atılmasını ve yeni personel alınmasını istiyor.

Göstericiler, ücretlerine zam isterken, halihazırda sağlık, sosyal ve sosyo-medikal sektörü için yürürlükte olan aylık 183 avroluk “Segur” adı verilen primin tüm çalışanlar için uygulanmasını talep ediyor.

Hasta bakıcı Mariama İbrahim yaptığı açıklamada, çalışma koşulları nedeniyle kamu sektörünü terk eden meslektaşları olduğuna değinerek, bir kısmının özel sektöre gittiğini söyledi. İbrahim, bu çalışanlarının mesleklerini değil, iş koşullarından kaçtığını dile getirdi.

“30 kişi için 1 hasta bakıcı veya hemşire olduğunda, ‘Nasıl yapacağız? Kiminle ilgileneceğiz?’ diye soruyoruz kendimize” diyen İbrahim, daha fazla personel alımının hastalara daha iyi bakmalarını sağlayacağına işaret etti.

İbrahim, yazın kapatılan aciller nedeniyle bazı hastaların açık acil bulmak için kilometrelerce mesafe katetmek zorunda kaldığına değindi.

Mediko-Sosyal sektöründe çalışan Patrice Coeymans, sektörlerindeki çalışanlardan yüzde 30'unun “Segur” primini alamadığını söyledi.

Sektördeki kurumlarının bütçelerinin artmasını istediklerini ifade eden Coeymans, yeni personel işe almakta zorlandıklarını, bu mesleklerin fazla ilgi çekmediğini belirtti. Coeymans, çalışma koşullarının düzgün olması gerektiğini kaydetti. 

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