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Fransa’da Sarı Yelekliler yargılanıyor

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Fransa’da, 2 yıl önceki hükümet karşıtı protestolarda şiddet olaylarına karışan 9 kişinin yargılanmasına başlandı.
Fransa’da Sarı Yelekliler yargılanıyor

Fransa’da, 2 yıl önceki hükümet karşıtı protestolarda şiddet olaylarına karışan 9 kişinin yargılanmasına başlandı.

Söz konusu kişilerin, Paris’in ünlü caddesi Champs-Elysees’de bulunan Arc de Triomphe (Zafer Takı) tarihi anıtı ve çevresindeki şiddet olaylarına karıştıkları belirtiliyor.

7 erkek ve 2 kadın şüphelinin çoğunun olay öncesine ait sabıka kaydı bulunmuyor. Şüpheliler, tahribat ve yağma suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis cezası alabilir.

“Büyük balık” nerede?

Ancak savcılar, şüphelileri ne azmettirici ne de asıl suçlular olarak kabul ediyor.

Hakim Sonia Lumbroso, duruşmada olaya ilişkin fotoğraf ve videoların gösterildiği esnada “İşin kontrolden çıktığını gördüğünüzde kendi kendinize ‘Bu çok ileri gitti, ben ayrılıyorum’ demiyor musunuz?” diye sordu.

Avukatlar ise müvekkillerinin haksız yere suçlandığını, gerçek suçluların polisin anıtı temizlemeden önce olay yerinden uzaklaştığını belirtti.

Avukat Veronique Massi, “Bu dava ‘küçük balık’ için, çünkü ‘büyük balık’ burada değil.” diye konuştu. Massi ayrıca, “Olayın merkezinde olmak istediler, böyle biteceğini düşünmediler.” dedi.

Davanın cuma gününe kadar sürmesi bekleniyor.

Macron geri adım atmıştı

1 Aralık 2018’de Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron karşıtı düzenlenen protestoların 3’üncü haftasında, Champs-Elysees’de çok sayıda araç ateşe verilmiş ve iş yerlerine zarar verilmişti.

Fransızların içerisinde bulunduğu ekonomik darlığı görmezden gelmekle suçlanan Macron, aylarca süren protestoların ardından yakıt vergisi zammından vazgeçmiş ve düşük gelirlilere yönelik harcamaları artırma kararı almıştı.

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