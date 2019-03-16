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Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

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Paris'te Sarı Yeleklilerin eylemi gergin başladı. Polis göstericilere biber gazı ve tayzikli su ile müdahale etti. Göstericiler bugünkü eylemin Macron'a karşı bir ültimatom niteliğinde olacağını açıklamıştı.
Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Fransa'da Sarı Yeleklilerin başkent Paris'te düzenlediği eylemde tansiyon yükseldi. 18 haftadır aralıksız olarak eylem yapan göstericilere polis müdahale etti.

Güvenlik güçlerinin sis bombası atan göstericileri, biber gazı ve tazyikli su ile dağıtmaya çalıştığı belirtiliyor. Champs-Elysees yakınlarında bir aracın ateşe verildiği, bazı dükkanların yağmalandığı yönünde bilgiler geliyor.

Associated Press haber ajansına bilgi veren Paris polisi, sabah saatlerinde 20 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Güvenlik önlemi olarak polisin çok sayıda sokağı kapattığı açıklandı. 

Gösteri öncesi Sarı Yelekliler hareketi tarafından yapılan açıklamada, Cumartesi günkü eylemin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanual Macron'a ve hükümete karşı bir ültimatom niteliğinde olacağı belirtilmişti. Bunun üzerine, gösteriler nedeniyle 5 binden fazla polisin görevlendirilmesine karar verilmişti.

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Macron'un adımları yeterli gelmedi

Macron, Sarı Yeleklilerin eylemlerine karşı Aralık ayında ulusal çapta bir istişare başlatmıştı. Ülkede hangi alanlarda reformlar yapılması gerektiği internet üzerinden ve belediye meclislerindeki toplantılarla ele alınmıştı. İstişareler iki ayın ardından sona erdirilmişti.

Ancak Sarı Yelekliler, bu istişareleri krizin çözümü için yeterli görmüyor. Göstericiler, istişareleri Mayıs'ta yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde Macron'un seçim taktiği olarak görüyor.

Sarı Yeleklilerin eylemleri, akaryakıt zammını protesto amacıyla 17 Kasım'da başladı. Fransız hükümetinin politikalarının eleştirildiği geniş katılımlı eylemlere dönüşen gösterilerde, işçi, emekli ve öğrenci hakları gibi konularda talepler duyurulmaya çalışılıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, gösterileri dindirmek için ilk adım olarak akaryakıt zammını askıya almış, ardından da asgari ücrete 100 euro zam yapılmasını içeren bir paket açıklamıştı. Gösteriler sonucu Fransa'da 10 kişi hayatını kaybetmişti.

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