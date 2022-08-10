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Fransa’da Seine Nehri’nde mahsur kalan balinanın Manş Denizi'ne nakli başladı

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Fransa’da bir haftadır Seine Nehri’nde sıkışan 4 metrelik beyaz balinanın sağlığına kavuşması için Manş Denizi’ne doğru naklinin başladığı belirtildi.
Fransa’da Seine Nehri’nde mahsur kalan balinanın Manş Denizi'ne nakli başladı

Fransız basınındaki haberlere göre, jandarmaya bağlı uzmanların da içinde olduğu 24 kişilik dalgıç ekibi, hazırlıklarını tamamlayarak transfer işlemine başladı.

Ekiplerin desteğiyle balina, havuz kasalı bir kamyonla Normandiya bölgesinde Manş Denizi'ne kıyısı olan Ouistreham kentine taşınacak.

TRANSFER İŞLEMİ RİSK BARINDIRIYOR

Beyaz balina, denize bırakılmadan önce durumunun müşahede edilmesi için deniz suyuna uygun bir ortamda 3 gün tutulacak.

Yetkililer, taşınma işleminin balinanın strese girme ve ölümüne yol açma riski taşıması nedeniyle titizlikle yapılmaya çalışıldığını açıkladı.

YİYECEKLERİ REDDETTİĞİ İÇİN VİTAMİN TAKVİYESİ YAPILMIŞTI

Fransa'da 2 Ağustos'ta Seine Nehri'nde tespit edilen balina, hayatta kalması için sunulan bütün yiyecekleri reddedince vitamin takviyesi yapılmıştı.

Zayıf ve bitkin durumdaki balina, durumunun izlenmesi için Paris’in kuzeyine 70 kilometre mesafede nehre bağlı 75 metre uzunluğunda, 25 metre genişliğinde bir arka alınmıştı.

Akabinde yetkililer, kendi imkanlarıyla denize ulaşamazsa tuzlu sularda yaşam süren balinanın riskli de olsa nehirden çıkarılarak Manş Denizi'ne transfer edilmesi durumunu görüştüklerini açıklamıştı.

Genellikle soğuk sularda yaşayan bir tür olan beyaz balinanın, doğal yaşam alanından neden bu kadar uzaklaştığı henüz bilinmiyor.

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