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Fransa’da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde

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Fransa genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4 ila 5 derece üzerinde seyrediyor.
Fransa’da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde

Meteoroloji servisi Meteo France’tan yapılan açıklamaya göre, ülke ekim ayının ortasından bu yana olağanüstü sıcak bir dönemden geçiyor ve bu durumun ay sonuna kadar devam etmesi öngörülüyor. Fransa genelinde hava sıcaklıkları, mevsim normallerinin 4 ila 5 derece üzerinde seyrediyor.

Meteoroloji servisi, ülkede bazı yerlerde ekim için rekor sıcaklıkların görüldüğünü belirterek Korsika adasındaki Figari köyünde 23 Ekim’de sıcaklıkların 32,5 derece olduğunu örnek gösterdi. Sıcak havaların ülkenin kuzeyi ve güneybatısında da etkili olduğunu kaydetti.

Fransa’nın güneyinde ekim sonunda tropikal geceler yaşandığı vurgulanan açıklamada, güneydeki Atlantik Pireneler vilayetindeki Socoa Mahallesi’nde gözlemlenen en düşük sıcaklığın 24,7 derece olduğu aktarıldı.

Sıcaklıkların pazardan itibaren düşmesi ancak mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. 

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