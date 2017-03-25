 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 90.383
  • Altın 144,409
  • Dolar 3,6117
  • Euro 3,9021
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAİstanbul'da alarm: Tüm giriş çıkışlar yarım saat sonra kapatılıyor

Fransa'da silahlı çatışma: 3 yaralı

» »
Fransa'da silahlı çatışma: 3 yaralı
Ülkenin kuzeyindeki Lille kentinde bir metro istasyonu yakınında çıkan çatışmada 3 kişi yaralandı

Fransa'nın kuzeyinde bulunan Lille kentinde çıkan silahlı çatışmada 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yerel La Voix du Nord gazetesinin haberine göre, çatışma şehrin Porte d'Arras metro istasyonu yakınında bir açık otoparkta yaşandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bir kişi olduğu tahmin edilen saldırgan etrafa rastgele ateş etti.

Bölgede bulunan 3 kişiyi yaraladıktan sonra izini kaybettiren saldırganı yakalama çalışmaları sürüyor.

Olay yerine sağlık ekipleri gönderildi. Güvenlik güçleri de bölgeyi çembere aldı.

Terör saldırısı değil

Olayın bir terör saldırısı olmadığı açıklandı.

Çatışmanın iki grup arasındaki hesaplaşmadan çıktığı tahmin ediliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Kanada meclisinden İslamofobi karşıtı tasarı24 Mart 2017 Cuma 09:04
  • Londra saldırısını gerçekleştiren Khalid Masood kimdir?24 Mart 2017 Cuma 09:01
  • İtalya’da mevcut kurallar devam edecek!24 Mart 2017 Cuma 08:51
  • Danimarka'da başörtülülerin işsizlik maaşına kesinti23 Mart 2017 Perşembe 19:06
  • İngiltere Başbakanı May: Saldırgan Britanya doğumlu bir erkek23 Mart 2017 Perşembe 16:42
  • Paris’te bir cami tahliye edildi23 Mart 2017 Perşembe 16:41
  • IŞİD, Londra saldırısını üstlendi23 Mart 2017 Perşembe 16:14
  • Danimarka'da başörtülülerin işsizlik maaşına kesinti23 Mart 2017 Perşembe 15:08
  • Ukrayna'da silah deposunda patlama23 Mart 2017 Perşembe 14:59
  • Rus Dışişleri: Türkiye'den Kırım'la ilgili sinyaller aldık23 Mart 2017 Perşembe 14:42
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti