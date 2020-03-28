Fransa'da sokağa çıkma yasağı 15 Nisan'a kadar uzatıldı: 'Salgının sadece başındayız'

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, ülkede 31 Mart'ta son bulacak sokağa çıkma yasağının 15 Nisan'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Philippe, "On günlük evlere kapanma döneminden sonra salgın dalgasının sadece başında olduğumuzu çok net bir şekilde görüyoruz. 15 Nisan Çarşamba gününe kadar sokağa çıkma yasağını uzatıyoruz," dedi.

Sokağa çıkma yasağının ikinci evresinde de aynı kuralların uygulanacağını belirten Philippe, eğer sağlık açısından gerekirse yeni uzatma kararı da verebileceklerini belirtti.