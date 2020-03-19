Fransa'da sokağa çıkma yasağına uymayan 4 binden fazla kişiye ceza kesildi

Fransa’da polis, hükümetin koronavirüs salgınına karşı tedbir olarak “evde kalın” uyarısına uymayan kişilere sadece Çarşamba günü 4 bini aşkın ceza makbuzu kesti.

İçişleri Bakanı Christophe Castaner, yerel medya platform TF1’e yaptığı açıklamada, 35 avro olan ceza bedelinin artırıldığını ve 375 avroya kadar çıkabileceğini söyledi.

Fransa’da kısıtlı sürelerle hastane, alışveriş ve aileyi görme gibi durumlar dışında dışarı çıkmak yasak, bu durumlar için ise yanında bir belge bulundurmak gerekiyor.