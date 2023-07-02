Fransa'da sokaklar savaş alanı: 10 kentte sokağa çıkma yasağı uygulanıyor

Fransa’da Cezayir asıllı 17 yaşındaki Nahel’in 27 Haziran’da polis kurşunu ile ölümünün ardından yükselen tansiyon düşmüyor.

Nahel’in öldürüldüğü Nanterre'de başlayan gösteriler başta başkent Paris olmak üzere ülkedeki pek çok şehre sıçradı.

Bu gece de 45 bin polis ve jandarma görev alacak

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ülkede polisin bir genci öldürmesi nedeniyle devam eden olaylarda bu akşam da 45 bin polis ve jandarmanın görev alacağını belirtti.

Öfkeli göstericiler polisle çatışmakla kalmadı, çöp konteynerlerini yaktı, havai fişekler kullandı.

Gösterilerde birçok araç ateşe verildi. Binaların camları kırıldı.

Göstericilerle güvenlik güçleri arasında sık sık çatışmalar yaşandı.

Zırhlı araçlar ve takviye kuvvetler sahada

Ülke genelinde protestoların yayılmasıyla kolluk kuvvetleri yetersiz kaldı.

Zırhlı araçlar ve takviye kuvvetler sahaya sürüldü.

Marsilya Belediye Başkanı kentte kontrolü yeniden sağlamak için hükümetten, şehre derhal ek birlikler gönderilmesini istedi.

Toulouse, Lyon, gibi birçok kentte de manzara farksızdı. Göstericiler polisle çatıştı, sokakları yangın yerine çevirdi.

Bir gecede bin 350 araç ateşe verildi, 234 bina kundaklandı

Basında yer alan haberlere göre, sadece bir gecede bin 350 araç ateşe verildi, 234 bina kundaklandı veya zarar gördü.

Kamusal alanlarda da 2 bin 560 nokta kundaklandı.

Bir gecede bin 300'den fazla kişi gözaltına alındı. Olayların başlamasından bu yana gözaltına alınanların sayısı 2 bini geçti.

Gözaltına alınanların büyük bölümünün 18 yaşının altında olduğu belirtiliyor.

Din temsilcilerinden ailelere çocuklarını sokağa göndermemeleri çağrısı

Ülkedeki Müslüman, Yahudi ve Hristiyan din temsilcileri ailelere çocuklarını sokağa göndermemeleri çağrısında bulundu.

Fransa’daki olayların kontrol altına alınabilmesi için OHAL de dahil birçok seçenek masada.

Ülkede geceleri sokağa çıkma yasağının uygulandığı kent sayısı 10'a yükseldi.

Polis tarafından öldürülen genç için Nanterre'de cenaze töreni düzenlendi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, olayların şiddetlenmesi üzerine Almanya ziyaretini ertelemek zorunda kaldı.

Macron, Alman mevkidaşı Frank-Walter Steinmeier'i arayarak ülkedeki durum hakkında bilgi verdi.

Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği'nden seyahat uyarısı

Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği de olaylar üzerine seyahat uyarısı yayımladı.

Mesajda, başta Paris olmak üzere, Fransa’ya seyahat edecek Türk vatandaşlarının, gösteri alanlarından uzak durmaları ve acil durumlarda Konsolosluk Çağrı Merkezi’ni aramaları istendi.