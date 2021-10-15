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Fransa'da Sosyalist Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Hidalgo

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Fransa'da Sosyalist Parti (PS), gelecek yıl gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı seçimi için Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'yu aday gösterecek.
Fransa'da Sosyalist Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Hidalgo

Fransa'da Sosyalist Parti (PS), gelecek yıl gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı seçimi için Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'yu aday gösterecek.

PS'in cumhurbaşkanı adayının belirlendiği seçimde, Hidalgo ve Le Mans Belediye Başkanı ve eski bakan Stephane Le Foll yarıştı.

Partinin Başkanı OIivier Faure, yaptığı açıklamada, oyların yüzde 90'dan fazlasının sayıldığı seçimi, yüzde 72 oy alan Hidalgo'nun kazandığını belirtti.

Ülkede, aralarında aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Haraketinin (LFI) lideri Jean-Luc Melenchon, aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin (RN) lideri Marine Le Pen, eski Avrupa Birliği (AB) Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ve Yeşiller Partisi'nin (EELV) Başkanı ve Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Yannick Jadot'un bulunduğu çok sayıda isim, seçime adaylığını açıklamıştı.

Fransa'da gelecek yıl düzenlenecek cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu 10 Nisan'da yapılacak. Adaylardan herhangi biri ilk turda salt çoğunluğu sağlayamazsa en fazla oyu alan iki aday, 24 Nisan'da düzenlenecek ikinci turda yarışacak.

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