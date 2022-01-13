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Fransa’da tartışmalı aşı kartı tasarısı senatodan geçti

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Fransa’da uzun süredir tartışmalara neden olan ve aşı karşıtlarını sokağa döken Covid-19 sağlık kartının aşı kartına dönüştürülmesine ilişkin yasa tasarısı, Senato’da gece yarısı 63 hayır oyuna karşı 249 evet oyuyla kabul edildi.
Fransa’da tartışmalı aşı kartı tasarısı senatodan geçti

Fransa’da uzun süredir tartışmalara neden olan ve aşı karşıtlarını sokağa döken Covid-19 sağlık kartının aşı kartına dönüştürülmesine ilişkin yasa tasarısı, Senato’da gece yarısı 63 hayır oyuna karşı 249 evet oyuyla kabul edildi. Ancak metinde birkaç önemli değişiklik yapıldı.

Senatörlerin metnine göre aşı kartı her zaman değil, ülke genelinde 10 bin hastanın hastaneye yatışı durumunda uygulanabilecek. Bu limitin altında aşı kartı, sadece insidans oranının yüksek olduğu veya tam aşılama oranının toplam nüfusun yüzde 80’inden az olduğu bölgelerde uygulanabilecek.

Ayrıca metne göre aşı kartı 18 yaş üstü kişilerle sınırlandırılacak, reşit olmayan kişiler için “sağlık kartı” uygulaması devam edecek. Bir diğer değişiklik ise aşı kartının zorunlu olduğu yerlerde işletmelerin müşterilerin kimliğini kontrol etmesinin yasaklanması oldu.

SON SÖZ MECLİSTE

Meclis ve Senato üyeleri tasarının ortak bir versiyonu üzerinde anlaşmak için bugün bir araya gelecek. Anlaşmaya varılırsa yasa tasarısı tekrar Senato’da ve Meclis’te nihai oylamaya sunulacak. Anlaşmaya varılamazsa yasa tasarısı yeni bir değişiklik ve oylama için yeniden iki tarafta da ayrı ayrı görüşülecek ve son söz Meclis’e ait olacak.

Ülkede aşı karşıtlarının büyük tepkisini çeken söz konusu yasa tasarısı, 6 Ocak'ta Ulusal Meclis'te yapılan ilk oylamada kabul edilmişti.

Fransa’da 9 Ağustos'ta yürürlüğe giren Covid-19 sağlık kartı, restoran, bar, kafe, düğün, seminerler, ticaret fuarlarının yanı sıra aralarında tren, uçak ve otobüslerin bulunduğu uzun mesafeli toplu taşımada, hastanelerde ve huzurevlerinde bulunan ziyaretçiler ile hastaneye acilden girmeyen hastalar için zorunlu tutuldu.

Sağlık kartının aşı kartına dönüştürülmesi halinde söz konusu yerlere girebilmek için korona virüs aşısı yaptırmış olmak zorunlu hale gelecek. Böylece negatif test sonucu artık geçerli olmayacak.

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