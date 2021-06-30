Fransa’da Tartışmalı ‘Ayrılıkçılık’ Yasa Tasarısı Ulusal Meclis’te Yeniden Görüşülmeye Başlandı

Fransa’da önce “İslamcı ayrılıkçılıkla mücadele” olarak duyurulan, tepkiler üzerine “Cumhuriyet Yasalarına Saygıyı Güçlendiren Prensipler” olarak değiştirilen yasa tasarısı, yapılan değişikliklerin ardından Ulusal Meclis’te yeniden ele alınıyor.

Fransa’da önce “İslamcı ayrılıkçılıkla mücadele” olarak duyurulan, tepkiler üzerine “Cumhuriyet Yasalarına Saygıyı Güçlendiren Prensipler” olarak değiştirilen yasa tasarısı, yapılan değişikliklerin ardından Ulusal Meclis’te yeniden ele alınıyor.

Senato’da okul gezilerinde öğrencilere refakat eden annelerin, 18 yaşından küçük kız çocuklarının kamuya açık alanlarda başörtüsü takmasını, havuzlarda tesettür mayo giyilmesini ve resmi spor müsabakalarında başörtüsü kullanılmasını yasaklama gibi maddeler eklenerek 13 Şubat’ta kabul edilen yasa tasarısı, Ulusal Meclis’te ikinci kez görüşülmeye başlandı.

Tasarıyla ilgili görüşmelerin ilk gününde, hükümet kanadından sadece Vatandaşlık İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Marlene Schiappa hazır bulundu.

Yasa tasarısının temmuz ayı sonunda kesin olarak kabul edilmesi bekleniyor.

Tasarı, Müslümanları hedef aldığı ve ötekileştirdiği gerekçesiyle Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası toplum ile sivil toplum kuruluşları tarafından eleştiriliyor.

Yasa tasarısı açıklandığından bu yana, ülkede cami ve mescitlere yönelik saldırılar artış gösterdi. Bazı camiler kundaklanırken, bazılarının duvarlarına İslamofobik yazılar yazıldı.