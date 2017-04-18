 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 91.802
  • Altın 152,287
  • Dolar 3,6829
  • Euro 3,9379
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAÖnce karısını sonra kendini bıçakladı!

Fransa'da terör şüphesinden 2 kişi yakalandı

» »
Fransa'da terör şüphesinden 2 kişi yakalandı
Fransa'nın güneyindeki Marsilya'da terör saldırısı düzenlemeyi hedeflediği belirtilen iki kişi yakalandı.

Fransa İçişleri Bakanı Mathias Fekl, İçişleri Bakanlığında basına yaptığı açıklamada, Fransız İç Güvenlik İstihbaratının (DGSI) Marsilya'nın 3. bölgesinde, yakın zamanda terör saldırısı düzenlemeyi hedeflediği belirlenen iki kişiyi gözaltına aldığını açıkladı.

Yakalananların uzun süredir güvenlik birimlerince takip edildiğini belirten Fekl, Fransız vatandaşı olan bu kişilerden birinin 23, diğerinin ise 29 yaşında olduğunu ifade etti.

Fekl, Paris Savcısı François Molins'in bu konuyla ilgili detaylı açıklama yapacağını da söyledi.

Fekl, pazar günü yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin birinci turunda oyların kullanılacağı 67 bin yerin güvenliğini sağlayabilmek için 50 binden fazla polis ve jandarmanın görev alacağını anımsattı.

Fransa Başbakanı Bernard Cazeneuve, geçen ay yaptığı açıklamada, geçen yıl 17, bu yıl ise 5 terör eylemini önlediklerini bildirmişti.

Ülkede 13 Kasım 2015'te meydana gelen, 130'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği terör saldırıları sonrası olağanüstü hal ilan edilmişti. Olağanüstü hal, cumhurbaşkanı ve parlamento seçimlerini de kapsayacak şekilde uzatılmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Anne-kız saunada korkunç şekilde can verdi!17 Nisan 2017 Pazartesi 17:23
  • Viyana’da tren kazası: Yaralılar var!17 Nisan 2017 Pazartesi 15:09
  • Trevi Çeşmesi’ne geçen yıl 1,5 milyon avroya yakın bozuk para atıldı17 Nisan 2017 Pazartesi 14:44
  • İngiliz basınında referandum17 Nisan 2017 Pazartesi 11:37
  • Halk oylaması sonucuna ilişkin açıklamalar17 Nisan 2017 Pazartesi 11:34
  • May: "Dünya genelinde bizimle aynı özgürlüklerin tadına varamayan dini azınlıklar ile Hristiyanları unutmamalıyız"16 Nisan 2017 Pazar 14:31
  • Yunanistan'da Paskalya Bayramı kutlanıyor16 Nisan 2017 Pazar 14:16
  • 100 metereye 48 metrelik dev eylem!16 Nisan 2017 Pazar 11:50
  • Papa Franciscus, Paskalya Bayramı öncesi "Haç Yolu Ayini"ni yönetti...15 Nisan 2017 Cumartesi 10:03
  • Avrupa'da çekişmeli geçen halk oylamaları15 Nisan 2017 Cumartesi 09:49
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti