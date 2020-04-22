Fransa'da toplam işgücünün yarısı geçici işsizlik fonuna başvurdu

Bu ülkenin istihdam gücünün yarısına tekabül ediyor.

Guardian'ın haberine göre BFM Business ismindeki radyo kanalına konuşan Pénicaud, "Bugün itibarıyla 10,2 milyon özel sektör çalışanı geçici işsizlik programına alındı. Bu her iki çalışandan biri ve her 10 şirketten altısını içeriyor" dedi.

Fransa'nın açıkladığı program kapsamında hükümetin çalışanların maaşlarının büyük bir kısmını ödeyerek şirketlerin büyük çapta işten çıkarmalara gitmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.