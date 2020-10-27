Fransa'da 'Türk mallarına boykot' kampanyası

Fransız sosyal medya kullanıcılarının Twitter'da #BoycottTurquie etiketiyle başlattığı kampanya salı sabah saatlerinden itibaren ülke gündeminde ilk sıralara yükseldi.

Boykot yasal mı?

Ancak Fransız yasalarına göre boykot çağrısı yapanlar 1 yıl hapis ve 45 bin euro para cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Arap Birliği'nin İsrail ürünlerine yönelik 1977'deki boykot çağrısının ardından Fransa, 'ekonomik faaliyetin normal şekilde uygulanmasını engellemeyi' suç kapsamına aldı.

Cergy-Pontoise Ünivesitesi'nden hukuk profesörü Gwénaële Calvès'e göre bu yasanın amacı, İsrailli firmalar üzerinden satılan Fransız ürünlerinin korunmasını sağlamaktı ve benzer yasal düzenlemeleri Kanada ile ABD de yürürlüğe koymuştu.

Fakat söz konusu yasasının Gazze blokajında İsrail'e tepki için yapılan boykot çağrılarını da kapsaması, uzmanlara tarafından 'aşırı bir yorum' olarak tanımlandı.

Brüksel Üniversitesi'nden uluslararası hukuk profesörü François Dubuisson, yasanın politikaları eleştirilen bir yabancı devletin mallarını boykot etmeyi engellemediği görüşünü dile getirdi.

Her ne kadar 2010'da Fransız hükümeti 1977 yasasının kapsamını genişleterek "bir ulusa karşı ayrımcılığın alenen kışkırtılması" temelinde ele alıp İsrail mallarını boykotu yasaklasa da hukuki tartışmaları bitiremedi.

Fransız mahkemeleri de bu konuda açılan onlarca davada boykot yanlıları için yasanın öngördüğü cezaları uygulamamayı tercih etti. 2012'de İsrail mallarını boykot için bir süpermarkette meyve suyu şişesinin üzerine etiket yapıştıran Filistin yanlısı bir protestocu sadece bin euro para cezasına çarptırıldı.